Changements climatiques

François Legault reconnaît devoir en faire plus

(Québec) François Legault reconnaît que le Québec devra investir en protection contre les incendies pour s’adapter aux changements climatiques. Mais les grands incendies de forêt seront de plus en plus fréquents, et les communautés nordiques et l’industrie forestière devront aussi changer leurs pratiques.