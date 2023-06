(Ottawa) La conseillère à la sécurité nationale auprès du premier ministre Justin Trudeau affirme que l’Inde constitue l’une des principales sources d’ingérence étrangère au Canada.

La Presse Canadienne

Jody Thomas rappelle qu’« un certain nombre d’acteurs étatiques et de mandataires non étatiques » mènent une ingérence étrangère au Canada, et lors d’une conférence la semaine dernière, elle a certes énuméré trois pays qu’Ottawa cite fréquemment à ce sujet : la Chine, la Russie et l’Iran.

Mais Mme Thomas a aussi spécifiquement mentionné l’Inde, un pays sur lequel misent les libéraux dans leur Stratégie indopacifique pour établir des liens économiques et scientifiques plus étroits dans cette région – et réduire la dépendance du Canada à l’égard de la Chine.

Des agences fédérales ont prévenu ces dernières années que l’Inde pourrait tenter d’influencer les communautés au Canada. Le prédécesseur de Mme Thomas au cabinet du premier ministre avait suggéré que des éléments voyous du gouvernement indien avaient tenté d’embarrasser M. Trudeau lors de sa visite en Inde, en février 2018.

New Delhi souligne parfois que des éléments au Canada sont à l’origine d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Inde, en particulier un mouvement séparatiste dirigé par des sikhs, qui a parfois eu recours à la violence.

Le Nouveau Parti démocratique a souvent cité l’Inde comme une source d’ingérence étrangère au Canada. Le NPD estime aussi qu’Ottawa devrait limiter ses liens avec ce pays en raison de préoccupations en matière de droits de la personne.