(Ottawa ) Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre promet de livrer une véritable guérilla parlementaire pour bloquer l’adoption du projet de loi C-47 visant à mettre en œuvre le budget fédéral tant que le gouvernement Trudeau n’aura pas présenté un plan de retour à l’équilibre budgétaire.

Ses troupes comptent utiliser tous les moyens parlementaires à leur disposition afin d’empêcher le gouvernement Trudeau d’arriver à ses fins. Entre autres, le Parti conservateur va présenter quelque 900 amendements au projet de loi C-47 tandis que les députés conservateurs multiplieront les discours à la Chambre des communes pour retarder les travaux.

En plus de présenter un plan précis de retour à l’équilibre budgétaire, les conservateurs réclament l’abolition de la taxe sur le carbone. En principe, il ne reste que trois semaines de travaux parlementaires avant le congé estival.

« Nous voulons lutter contre la crise inflationniste provoquée par Justin Trudeau. Nous avons deux demandes. […] Nous allons bloquer le budget à moins qu’on ne respecte nos deux conditions », a certifié lundi le chef conservateur, entouré de députés qui s’occupent des dossiers économiques et budgétaires.

« Nous voulons avoir un plan pour équilibrer le budget afin de réduire l’inflation et réduire les taux d’intérêt. Le gouvernement a dit qu’il pourrait équilibrer le budget en 2027 il y a de ça six mois. […] La ministre des Finances soutient que le déficit alimente l’inflation. Elle l’a dit juste avant d’accroître le déficit de 60 milliards de dollars dans son dernier budget, et cela influence toutes les familles du Canada », a-t-il ajouté.

Selon Pierre Poilievre, les dépenses du gouvernement fédéral jettent de « l’huile sur le feu inflationniste » et minent le travail de la Banque du Canada, qui doit augmenter les taux d’intérêt pour contrer l’inflation.

Il a fait valoir que les Canadiens qui devront renouveler leurs hypothèques d’ici trois ans dans un contexte de taux d’intérêt élevés pourraient provoquer une crise financière.

« Cela pourrait mener à plusieurs faillites. La solution, c’est de faire baisser les taux d’inflation et de freiner l’inflation avant cette date », a-t-il soutenu.

« Nous allons utiliser tous les outils au sein du Parlement pour bloquer l’adoption du budget. On a 900 amendements. On peut avoir des discours très longs et on a d’autres moyens de pression. Nous voulons restaurer le bon sens dans la responsabilité fiscale nous devons mettre fin à la crise inflationniste auquel font face les Canadiens. Ils ont de la difficulté à s’alimenter, chauffer la maison et payer leurs factures », a-t-il aussi dit.

Le gouvernement Trudeau a déjà affirmé qu’il tient mordicus à adopter le projet de loi C-47 avant la fin de la session parlementaire. Le projet de loi doit faire l’objet de la troisième et dernière lecture sous peu.

Dans son dernier budget, la ministre des Finances Chrystia Freeland a proposé une aide financière pour les personnes à faible revenu accablées par la hausse du coût de la vie, la création d’un régime canadien de soins dentaires d’ici la fin de l’année et un bouquet de crédits d’impôt pour doubler la production d’énergie propre d’ici 2050.

Le troisième budget de la ministre Freeland est encore écrit à l’encre rouge – un déficit de 40 milliards de dollars est prévu durant l’exercice financier 2023-2024. Le retour à l’équilibre budgétaire demeure un projet lointain et incertain. Le déficit devrait atteindre les 14 milliards de dollars en 2027-2028, selon les projections du ministère des Finances.

L’aide financière ciblée prévue dans le budget doit permettre d’aider 11 millions de ménages canadiens. Cela doit prendre la forme d’un paiement unique qui sera distribué en crédit TPS. En vertu de cette mesure, une personne seule pourra obtenir jusqu’à 234 $, un couple ayant deux enfants aura droit à un maximum de 467 $ et une personne âgée pourrait recevoir jusqu’à 225 $.