Haine en ligne

Promis depuis des années, le projet de loi sera déposé cet automne

(Ottawa) Les libéraux de Justin Trudeau déposeront leur projet de loi promis de longue date pour contrer le contenu préjudiciable en ligne au plus tard à l’automne prochain, soit plus d’un an après avoir reçu les recommandations d’un groupe d’experts.