(Ottawa) La vice-première ministre fédérale, Chrystia Freeland, affirme que le gouvernement libéral respecte le choix que les Albertains ont fait lors des élections générales lundi.

La Presse Canadienne

Mme Freeland a fait ce commentaire en se rendant à la réunion hebdomadaire du cabinet libéral fédéral, mardi matin, quelques heures après la victoire du Parti conservateur uni de Danielle Smith, contre les néo-démocrates de Rachel Notley.

Mme Smith avait remplacé l’ancien ministre conservateur fédéral Jason Kenney au poste de premier ministre et à la tête du parti l’automne dernier. Les militants avaient plus tôt montré la porte à M. Kenney, à cause des restrictions sanitaires qu’il avait promulguées en Alberta pendant la pandémie.

Mme Smith s’en prend fréquemment au premier ministre Justin Trudeau pour ses politiques en matière d’énergie et d’hydrocarbures, qui, selon elle, nuisent à l’économie de l’Alberta.

Dans un communiqué, M. Trudeau a félicité Mme Smith mardi matin pour sa victoire. Il affirme qu’il souhaite continuer « à travailler ensemble pour obtenir des résultats pour les Albertains », créer plus de bons emplois pour la classe moyenne et « positionner l’Alberta comme un chef de file en matière d’énergie propre ».

Le chef conservateur fédéral, Pierre Poilievre, qui a soutenu Mme Smith dans la dernière ligne droite de la campagne, a écrit sur Twitter que les électeurs albertains avaient « rejeté la coalition woke NPD-libérale ».