En photos

Dans les coulisses de la période des questions

La période des questions est l’évènement politique le plus suivi des Québécois, mais aussi le plus critiqué. Même avec ses débats houleux, il s’agit d’un exercice incontournable du contrôle de l’action gouvernementale. La Presse vous propose un accès inédit aux coulisses du Parlement pour observer les préparatifs des 45 minutes les plus marquantes d’une journée parlementaire à Québec.