Deux organismes lancent jeudi une campagne de mobilisation pour le transport collectif, invitant les 370 000 membres actifs de l’application Transit à écrire à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Objectif : lui demander « un financement adéquat pour maintenir l’offre de services actuelle et la développer ».

« On veut profiter de la tournée de consultations de la ministre pour marquer le coup et inviter les usagers à faire entendre leurs voix. Il y a un vent favorable au transport collectif, il faut le saisir », dit la directrice de Trajectoire Québec, un organisme défendant les droits des usagers qui est impliqué dans le projet.

Par un bouton situé au haut de l’application, les utilisateurs de Transit sont invités depuis jeudi matin à « demander plus de transport collectif » et d’exiger « un plan ambitieux » du gouvernement Legault.

IMAGE FOURNIE PAR TRANSIT Le visuel de la campagne de mobilisation

« À l’exemple de sa décision de dédier un éventuel troisième lien Québec-Lévis au transport collectif, la ministre doit présenter un plan de relance courageux », explique-t-on alors à l’usager, qui peut ensuite envoyer un courriel déjà rédigé au bureau de la ministre en quelques clics.

Dans ce courriel, écrit au ton personnel, on interpelle notamment la ministre sur les impacts quotidiens du sous-financement en transport collectif. « J’utilise régulièrement le transport collectif et je m’inquiète de la précarité de l’offre de service au Québec. Je compte sur le transport collectif pour mes déplacements. Avec un service moins fréquent et moins fiable, c’est mon quotidien qui s’en trouve chamboulé », peut-on lire.

Personnaliser le débat

« Ce système-là va être en ligne pendant plusieurs semaines. C’est quelque chose qui peut se faire à peu près n’importe quand et rapidement. L’idée, c’est que dès que les gens ont un peu de temps, ils peuvent poser ce petit geste qui, on espère, va envoyer un signal clair à la ministre : les usagers sont très préoccupés », affirme le PDG de Transit, Sam Vermette, dont l’application existe depuis 2012.

Le but d’une telle campagne, ajoute Sarah Doyon, est en quelque sorte de « personnaliser l’enjeu ». « Ce ne sont pas juste les groupes écologistes et les organismes qui défendent les usagers. Ce sont des gens, de vraies personnes qui utilisent le transport collectif tous les jours », illustre-t-elle.

Au cabinet de la ministre Geneviève Guilbault, on précise que celle-ci « poursuit sa tournée de consultations sur le financement du transport collectif, qui vise à présenter un cadre financier sur cinq ans » d’ici cet automne. D’après nos informations, quelques rencontres doivent encore être tenues, dont certaines ce jeudi. La tournée devrait se terminer en juin.

« On souhaite continuer d’offrir et développer une offre de service fiable, fréquent et rapide aux usagers du transport collectif. Rappelons que 400 millions sont prévus pour le financement du transport collectif dans le cadre du budget 2023 du gouvernement du Québec. C’est plus de 2,1 milliards qu’on a octroyés pour soutenir nos sociétés de transport », affirme l’attaché de presse de la ministre, Maxime Roy.