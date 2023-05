(Ottawa) Le gouvernement fédéral « n’adhère pas aux conclusions de l’Initiative du siècle » et ne se fixe pas comme cible de faire passer la population du Canada à 100 millions de personnes d’ici 2100.

Le bureau du ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a transmis cette déclaration à La Presse, jeudi, alors que les députés débattaient en Chambre d’une motion bloquiste portant sur cet enjeu, qui a fait couler beaucoup d’encre tant à Ottawa qu’à Québec.

« En novembre dernier, nous avons annoncé nos seuils d’immigration pour les trois prochaines années. Ces seuils ont été fixés en fonction des intérêts du Canada, et non en réponse aux désirs d’un groupe indépendant », a expliqué l’attachée de presse du ministre, Bahoz Dara Aziz.

« Les opinions de l’Initiative du siècle ne constituent pas la politique du gouvernement. Le gouvernement n’adhère pas aux conclusions de l’Initiative du siècle et n’a pas pour objectif de porter la population du Canada à 100 millions de personnes d’ici 2100 », a-t-elle tranché.

Faisant valoir que les « cibles en matière d’immigration sont le résultat des pénuries démographiques et de l’importante pénurie de main-d’œuvre partout au Canada », la porte-parole a ajouté que le fédéral demeurait « en communication constante avec le gouvernement du Québec ».

L’Initiative du siècle vise à faire passer la population du Canada à 100 millions d’habitants d’ici 2100.

Elle est portée par des experts « qui partagent la conviction que la prospérité nécessite une planification et qu’avec la bonne approche de la croissance, le Canada peut accroître sa force et sa résilience économiques au pays et son influence à l’étranger », lit-on sur son site web.

Leur proposition n’est pas nouvelle, mais elle est revenue à l’avant-scène après que les médias de Québecor y eurent consacré leur une de samedi, et plusieurs pages. Le premier ministre Justin Trudeau y a fait référence à la période des questions en Chambre sur un ton moqueur, mercredi.

« Nous avons présenté nos seuils d’immigration au mois de novembre. Cela a pris la couverture de Pierre Karl Péladeau et de Québecor pour que le Bloc se réveille », a-t-il raillé en réponse à une question du chef bloquiste Yves-François Blanchet.

« Il est rarement prudent de s’en prendre à la rigueur, à l’indépendance ou à l’intégrité d’un appareil média. C’est rarement très démocrate, surtout lorsque le chef dudit appareil est Pierre Karl Péladeau », a plus tard répliqué le leader du Bloc québécois.

Inquiétudes à Québec

À l’Assemblée nationale, cette proposition inquiète vivement, puisqu’elle serait de nature à avoir un impact négatif sur le poids démocratique du Québec au sein du Canada, ainsi que sur la pérennité de la langue française.

« C’est au Québec qu’on décide du nombre d’immigrants au Québec, et pour être très clair, il n’est pas question de suivre l’approche [de l’Initiative du siècle] concernant la croissance de l’immigration », a tranché le premier ministre François Legault lors de la période des questions, mercredi.

Il répondait à une question du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui juge que le Québec doit devenir indépendant s’il veut échapper à son effacement dans le Canada.

« Soit on choisit de hausser nos seuils d’immigration entre 120 000 et 150 000 par année pour essayer de maintenir la proportion du Québec [de l’immigration au Canada], ce qui veut dire le déclin du français et une crise du logement aiguë, […] ou soit on choisit des seuils en fonction de notre capacité d’accueil, ce qui signifie une baisse importante du poids politique du Québec dans le Canada, possiblement sous la barre des 15 % », a-t-il exposé.

Motion du Bloc québécois Étant donné que : la Century Initiative vise à augmenter la population canadienne à 100 millions d’habitants d’ici 2100;

les nouveaux objectifs d’accueil du gouvernement fédéral correspondent aux objectifs de la Century Initiative;

tripler la population du Canada a des impacts réels sur l’avenir de la langue française, le poids politique du Québec, la place des Premiers peuples, l’accès au logement, les infrastructures de santé et d’éducation;

ces impacts n’ont pas été pris en compte dans l’élaboration de la Century Initiative et que le Québec n’a pas été considéré; la Chambre rejette les objectifs de la Century Initiative et demande au gouvernement de ne pas s’en inspirer pour développer ses seuils d’immigration à venir.

Avec La Presse Canadienne