Accord de sécurité

Le Canada semble intéressé à se joindre au pacte AUKUS

(Ottawa) La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, ne nie pas que le Canada caresse l’idée de se joindre au volet non nucléaire du pacte de sécurité AUKUS, dont font partie trois de ses plus proches alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.