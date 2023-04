« Je sais que vous aimeriez que je vous annonce aujourd’hui ce qu’on va vous annoncer probablement dans quelques semaines, mais on va vous l’annoncer dans quelques semaines », a indiqué François Legault

(Lévis) François Legault annoncera d’ici « quelques semaines » une nouvelle « proposition » pour le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Il n’a pas confirmé ni démenti la possibilité de construire un tunnel consacré exclusivement au transport collectif, en plus d’un tunnel pour les automobiles.

« Comme je l’ai dit, on a fait faire de nouvelles études d’achalandage, incluant les impacts du télétravail, qui diminuent la capacité. D’ici quelques semaines, [la ministre des Transports] Geneviève Guilbault va faire une proposition, et on n’a rien à ajouter pour l’instant », a lancé le premier ministre du Québec mardi, en marge d’une conférence de presse sur le chantier maritime Davie à Lévis.

« Je sais que vous aimeriez que je vous annonce aujourd’hui ce qu’on va vous annoncer probablement dans quelques semaines, mais on va vous l’annoncer dans quelques semaines », a-t-il ajouté.

En matinée, Radio-Canada rapportait que le projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, qui en est déjà à sa troisième mouture, pourrait être modifié de façon importante. Un tunnel serait réservé à l’usage exclusif du transport collectif, et potentiellement au passage d’un tramway. Un deuxième tunnel étagé serait consacré exclusivement aux automobilistes. Les camions ne pourraient pas y circuler.

Ces propositions auraient été soumises lors de rencontres confidentielles avec des employés de la Ville de Québec et de la Ville de Lévis.

Bitube

Actuellement, le plan de 6,5 milliards prévoit la construction d’un « bitube », où chaque tunnel permettait le passage d’automobilistes. Pour le transport collectif, de simples voies réservées devaient être mises en place à l’heure de pointe.

Est-ce que le gouvernement fédéral serait davantage ouvert à l’idée de financer une infrastructure à 100 % consacrée au transport collectif ? Le premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui accompagnait M. Legault dans la conférence de presse, n’a pas voulu se mouiller.

Comme toujours, on a hâte de voir la proposition. Justin Trudeau

« On est toujours là pour parler des projets qui sont importants pour les communautés locales, on est là pour investir particulièrement dans le transport collectif. On va continuer de regarder les projets qui nous seront soumis », a indiqué M. Trudeau.

Il a ajouté que « les gens commencent à comprendre à quel point nos deux gouvernements travaillent bien ensemble pour livrer des projets importants pour les Québécois et pour le bien du Canada ».

La première annonce officielle du gouvernement caquiste dans ce dossier, survenue en mai 2021, proposait un unique tunnel de 8,3 km qui frôlerait les 10 milliards de dollars. Un an plus tard, au printemps 2022, le gouvernement Legault présentait un projet de bitube à 6,5 milliards. Avant son élection, la Coalition avenir Québec préconisait un pont à la hauteur de l’île d’Orléans.

La semaine dernière, après le dépôt d’un budget provincial qui ne proposait aucune somme additionnelle pour ce projet, François Legault s’était défendu de l’abandonner, comme le soupçonnaient les partis d’opposition. « Je suis toujours déterminé à faire un troisième lien » avait assuré le premier ministre.

« D’abord, ma responsabilité comme gestionnaire de fonds publics, c’est de m’assurer qu’on regarde toutes les études à jour, entre autres les impacts du télétravail sur… pas juste les impacts du télétravail pendant la pandémie, mais après la pandémie sur l’achalandage », avait ajouté M. Legault.

Son gouvernement ne peut toutefois plus garantir que le coût estimé du projet ne dépassera pas 6,5 milliards. « Quant au coût, il y a toujours la notion de ne pas influencer les appels d’offres. À la dernière annonce, on avait parlé de 6,5 milliards. Quand tu donnes des prix avant de lancer l’appel d’offres, des fois, ça peut avoir une incidence », avait fait valoir la ministre Geneviève Guilbault.