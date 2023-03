PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) La Chine, qui dit vouloir jouer un rôle dans la cessation des hostilités en Ukraine, doit passer de parole aux actes : le président chinois Xi Jinping doit prendre le téléphone et parler à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, dit la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

C’est l’un des éléments que la cheffe de la diplomatie canadienne dit avoir soulevé dans son échange avec son homologue chinois, Qin Gang, en marge du sommet du G20, en Inde, il y a environ une semaine.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly

« Nous exhortons la Chine à s’assurer que le président Xi ait une conversation avec le président Zelensky. Il n’y a eu aucune conversation téléphonique entre les deux présidents depuis le 24 février 2022 [le début de l’invasion] », a souligné la ministre en conférence de presse conjointe avec son homologue norvégienne.

Nous croyons que la Chine peut, et doit, jouer un rôle — évidemment, pas seulement en ne venant pas en aide à la Russie — pour faire en sorte que cette guerre cesse, et c’est exactement ce que j’ai dit à mon vis-à-vis chinois. Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères

Car la Chine est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et donc, à ce titre, elle a « le devoir de défendre la Charte des Nations unies » et d’assurer la stabilité sur le continent européen, a fait valoir Mme Joly.