François Paradis et Nathalie Roy

(Québec) La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, rejette l’idée de son prédécesseur de redisposer les sièges au Salon bleu en hémicycle.

Caroline Plante La Presse Canadienne

« On va se dire les vraies affaires. Le Salon bleu, il est rectangulaire ; un hémicycle, c’est un rond. Rentrer un rond dans un rectangle, pas sûre », a-t-elle déclaré en entrevue à La Presse Canadienne.

La salle de l’Assemblée nationale — communément appelée Salon bleu —, où siègent les députés depuis 1886, doit être rénovée en profondeur.

L’ex-président de l’Assemblée, François Paradis, suggérait de profiter des travaux de rénovation pour redisposer les fauteuils en demi-cercle, comme en France.

L’idée avait été reprise en 2020 par le ministre Simon Jolin-Barrette dans son projet de réforme parlementaire. Il parlait d’un « nouvel aménagement susceptible d’assainir le climat de travail ».

La disposition actuelle des sièges dans la Chambre est une caractéristique héritée de la tradition parlementaire britannique. Elle place face à face le gouvernement et la « loyale opposition ».

« Moi, je pense que si on veut garder toutes nos places, la majorité des places, ça va demeurer face à face, puis on va peut-être arrondir les coins, mais il n’y aura pas de changement catastrophique », affirme Mme Roy.

Elle précise cependant qu’« il n’y a pas de décision finale d’arrêtée ».

« Les élus auront à choisir différents plans qui leur seront soumis. Il n’y a rien d’arrêté. Mais il va falloir qu’une décision se prenne quand même assez rapidement », a-t-elle enchaîné.

« On va nous soumettre des esquisses, ce à quoi ça pourrait ressembler, et ça va être soumis aux élus. Ça devrait se faire incessamment, au cours des prochains mois. »

Les travaux de rénovation du Salon bleu devraient s’échelonner d’août 2024 à janvier 2026, selon le calendrier préliminaire qui avait été prévu.

Durant cette période, les pupitres, les fauteuils et le trône de la présidente devront notamment être déménagés au Salon rouge, qui accueillera les débats, dont la fameuse période de questions.

« Ça va nous amputer d’une salle pendant un bon moment », a prédit la présidente en entrevue.

Celle qui était ministre de la Culture de 2018 à 2022 affirme avoir demandé que l’on « s’assure que la valeur patrimoniale, l’histoire, est respectée pour ce qui est de la réfection et des travaux qui s’en viennent ».

« On m’a dit : "Oui, oui, ce sera fait" », a-t-elle relaté.

L’Assemblée nationale refuse de dire pour le moment ce qu’elle fera du mobilier actuel. Certains des pupitres des députés sont vieux de 135 ans.