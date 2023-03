(Ottawa) Le président des États-Unis, Joe Biden, effectuera sa première visite officielle au Canada depuis son accession au pouvoir les 23 et 24 mars.

La visite officielle du président américain a été confirmée par la Maison-Blanche et par le bureau du premier ministre Justin Trudeau. L’épouse du président américain, Jill Biden, fera partie de la délégation.

Durant sa visite de deux jours, M. Bien prononcera un discours devant le Parlement. De nombreux dossiers sont à l’ordre du jour, notamment les liens commerciaux, la guerre en Ukraine, la modernisation de NORAD et la défense du continent nord-américain, ainsi que la crise qui secoue Haïti.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis d’aborder le dossier du chemin Roxham, au Québec, durant la visite du président américain. C’est par ce chemin que passent des milliers de migrants par année après avoir franchi la frontière canado-américaine d’une manière irrégulière pour réclamer le statut d’asile au Canada. Le gouvernement du Québec réclame depuis plusieurs mois la fermeture du chemin Roxham.

« Le Canada et les États-Unis sont des alliés, des voisins et, par-dessus tout, des amis. Face à l’incertitude mondiale, nous continuerons de travailler ensemble en vue de défendre notre continent et nos valeurs communes, de créer plus de possibilités pour les gens et les entreprises des deux côtés de la frontière, et de bâtir des économies solides en tant que fournisseurs fiables au moment où nous nous dirigeons vers un monde carboneutre. Je suis impatient d’accueillir le président Biden au Canada », a indiqué Justin Trudeau dans un communiqué de presse.