(Québec) La commissaire à l’éthique et à la déontologie blanchit le ministre Pierre Fitzgibbon après enquête sur un investissement de 24 millions fait par Investissement Québec dans l’entreprise LMPG, société mère du fabricant du produits d’éclairage Lumenpulse, en novembre 2021.

Selon la commissaire Ariane Mignolet, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie n’a pas commis de manquement aux articles 15 et 16 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale. Le rapport de Mme Mignolet a été rendu public jeudi.

L’ouverture de cette enquête faisait suite à une demande formulée par le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, en octobre dernier. Selon le député péquiste, le ministre Fitzgibbon aurait autorisé la transaction « alors que l’un des actionnaires et administrateurs (de LMPG), Michel Ringuet, entretenait une relation contractuelle avec le ministre, agissant comme mandataire de sa fiducie sans droit de regard ».

La demande mentionnait aussi que le ministre « a lui-même été administrateur de l’entreprise entre 2013 et 2017 ».

« Il ressort de l’analyse que le ministre n’avait pas d’intérêt personnel dans le cadre du processus d’autorisation de l’investissement dans l’entreprise. En effet, le ministre ne détient aucun intérêt pécuniaire dans l’entreprise depuis juin 2017, moment où il a également cessé d’exercer sa fonction d’administrateur indépendant au sein de l’entreprise », écrit Ariane Mignolet.

« L’exercice passé d’une telle fonction qui, en l’espèce, remonte à plus de quatre ans au moment des faits ne constitue pas en soi un intérêt personnel au sens du Code », ajoute-t-elle.

La demande de faire enquête devait aussi « déterminer si les actions et interventions du ministre dans ce dossier ont eu ou pourraient avoir pour effet de favoriser les intérêts [de son mandataire] et si les fonctions passées du ministre au sein de l’entreprise ont pu nuire à sa capacité de prendre cette décision ».

Or, le rapport conclut que « la preuve recueillie démontre qu’il n’existe pas de lien de proximité entre le ministre et son mandataire au moment des faits ni entre le ministre et l’entreprise », peut-on lire.

« Le ministre a autorisé le projet d’investissement sur recommandation de son ministère, après avoir obtenu l’avis favorable du ministre des Finances : il n’a pas été impliqué dans l’analyse du dossier de l’entreprise », écrit la commissaire Mignolet.

Pas une première enquête

Cette enquête de la commissaire à l’éthique et à la déontologie était la cinquième visant le superministre du gouvernement Legault. Depuis, Mme Mignolet a ouvert une sixième enquête, en décembre, cette fois au sujet de sa participation à une partie de chasse au faisan sur une île privée. Le principal intéressé ne s’en était pas inquiété, prévenant même qu’il va y « avoir d’autres » enquêtes à son sujet.

« Il n’y a pas de conflit [d’intérêt], il n’y a jamais eu de conflit et il n’y en aura pas. Le jour où il y aura un conflit, je vais m’en aller », avait lancé le ministre, sans aucune hésitation.

En novembre 2020, Pierre Fitzgibbon a été blâmé par ses pairs pour avoir enfreint le code de déontologie de l’Assemblée nationale à la suite d’une enquête de la commissaire qui avait conclu que le ministre s’est placé « dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge, en raison de ses liens étroits » avec son ami lobbyiste Luc Laperrière.

Il avait aussi démissionné de ses fonctions ministérielles en mai 2021 après avoir été éclaboussé par un autre rapport embarrassant de la commissaire en raison de ses intérêts dans White Star Capital et dans ImmerVision, deux entreprises non cotées en Bourse. Il s’en est depuis départi.

Avec La Presse Canadienne