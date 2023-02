En plus d’avoir défendu la bannière péquiste l’automne dernier, Andréanne Fiola a aussi été candidate lors des élections municipales à Laval en 2017 et 2021.

(Québec) Le Parti québécois mise sur une ancienne candidate pour briguer les suffrages dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Andréanne Fiola, qui avait défendu la bannière péquiste dans Laval-des-Rapides en octobre, tentera de ravir le siège de l’ex-cheffe libérale Dominique Anglade.

Le chef Paul St-Pierre Plamondon a dévoilé l’identité de sa candidate, vendredi à Montréal. Initialement, la formation devait en faire l’annonce jeudi, mais l’activité a été reportée en raison de la tragédie de Laval où s’est déplacé M. St-Pierre Plamondon hier.

En plus d’avoir défendu la bannière péquiste l’automne dernier, Andréanne Fiola a aussi été candidate lors des élections municipales à Laval en 2017 et 2021. Âgée de 23 ans, elle est titulaire d’un baccalauréat en études de l’environnement de l’Université de Sherbrooke et de deux certificats spécialisés dans les enjeux environnementaux de l’Université de l’Arizona et de l’Université de Copenhague.

Mme Fiola est actuellement à l’emploi de la Ville de Mascouche.

Le Parti québécois était la seule formation politique représentée à l’Assemblée nationale qui n’avait pas encore révélé qui serait sur les rangs dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Le gouvernement Legault a annoncé lundi le déclenchement de l’élection partielle, qui aura lieu le 13 mars prochain. Le Parti conservateur du Québec n’a toujours pas présenté de candidat.

Un duel entre libéraux et solidaire se profile alors que le Parti libéral du Québec cherchera à conserver dans son giron la circonscription laissée vacante avec la démission de Dominique Anglade, en novembre.

Le chef intérimaire Marc Tanguay a confirmé lundi que c’est Christopher Baenninger qui portera les couleurs de la formation. Celui qui est président d’une agence de publicité avait lui aussi été candidat à l’automne, dans Sainte-Marie–Saint-Jacques où il avait terminé deuxième, derrière Manon Massé de Québec solidaire.

De son côté, Québec solidaire remet sur les blocs de départ son candidat du dernier scrutin : l’avocat spécialisé en immigration, Guillaume Cliche-Rivard. Ce dernier avait pris la deuxième position (27,7 % des voix) en octobre, derrière Dominique Anglade qui a récolté 36,2 % des voix.

La Coalition avenir Québec mise pour sa part sur le président de son aile jeunesse, Victor Pelletier.

La CAQ avait pris le troisième rang lors des dernières élections avec 17,7 % des voix. Le PQ était terminé derrière en récoltant 8,3 % du vote.