(Ottawa) À une semaine de leur rencontre avec Justin Trudeau, les premiers ministres des provinces et des territoires persistent et signent : Ottawa doit impérativement augmenter les transferts en santé d’une manière à défrayer 35 % des coûts de la facture.

Dans une déclaration émise lundi matin par le Conseil de la fédération, les premiers ministres tiennent ainsi à signifier au gouvernement fédéral que le front commun des provinces et des territoires sur cette délicate question tient toujours le coup.

Selon les calculs des provinces, Ottawa paie à l’heure actuelle 22 % de la facture liée aux soins de santé. Pour arriver à 35 %, il faudrait une injection annuelle de 28 milliards de dollars dans les réseaux de santé. Le gouvernement Trudeau a d’ores et déjà écarté cette demande.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé avoir convoqué ses homologues à « une rencontre de travail » à Ottawa le 7 février afin de discuter de ce dossier qui est une source de frictions entre le gouvernement fédéral et les provinces depuis plusieurs mois.

Une proposition sera soumise aux premiers ministres des provinces et des territoires lors de cette rencontre.

« Alors qu’aucune proposition fédérale n’a encore été transmise aux premiers ministres des provinces et territoires, cette réunion marquera le début d’un dialogue direct entre les premiers ministres et des travaux requis en vue de réaliser les importants investissements et avancées concrètes que les Canadiens attendent depuis longtemps à l’égard de cette priorité de premier plan », affirme-t-on dans la déclaration du Conseil de la fédération.

« La viabilité de nos systèmes de santé exige un partenariat financier solide et prévisible avec le gouvernement fédéral, maintenant et à long terme. Les premiers ministres des provinces et des territoires sont impatients d’obtenir, dans les meilleurs délais, les propositions initiales et substantielles du gouvernement fédéral et d’amorcer des discussions constructives avec le premier ministre Trudeau », a déclaré pour sa part la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui préside le Conseil de la fédération cette année.

La semaine dernière, Justin Trudeau a fait savoir qu’il ne s’attendait pas à « signer » une entente formelle avec ses homologues provinciaux dès le 7 février.

« Ce n’est pas pour signer [une entente]. C’est une rencontre de travail où nous allons présenter notre vision pour nous permettre d’avancer ensemble. […]. On devrait pouvoir conclure dans les semaines qui viennent de bons accords », a indiqué le premier ministre.

L’entente que souhaite conclure Ottawa serait d’une durée de 10 ans. Cette entente serait toutefois réévaluée après cinq ans afin de tenir compte des changements démographiques et d’ajuster les montants si cela s’avère nécessaire.

Parallèlement, Ottawa entend signer des accords bilatéraux avec chacune des provinces afin de tenir compte de leurs besoins. Certaines provinces pourraient ainsi utiliser cet argent pour leurs priorités respectives en matière de soins de santé, comme la santé mentale, les soins primaires, ou encore s’attaquer plus rapidement à la liste d’attente en chirurgie, selon des informations obtenues par La Presse.