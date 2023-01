Protection du français

Le Québec « à la croisée des chemins », malgré la loi 96

(Laval) Moins d’un an après avoir adopté la loi 96, qui était présentée comme « la plus grande avancée pour la langue française au Québec depuis l’adoption de la loi 101 », le gouvernement Legault estime que le déclin du français reste alarmant et qu’il faut « de toute urgence » inverser la tendance.