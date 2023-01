Le Canada est bien positionné pour les années à venir, et nous devons nous ressaisir comme les Canadiens le font en ces temps difficiles. C’est ce que j’ai hâte de faire au Parlement, et franchement, c’est ce que je sais que les Canadiens feront. Dans les moments difficiles, nous nous unissons. Nous ne baissons pas les bras et ne disons pas que tout est brisé.