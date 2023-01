(Québec) Le Québec aura ses premiers traversiers électriques d’ici 2030, si on en croit une annonce de la Société des traversiers du Québec (STQ) faite lundi matin.

La STQ veut faire l’acquisition de trois navires affectés aux traverses de Sorel-Tracy et de L’Isle-aux-Coudres. Le projet est estimé à 191,5 millions de dollars.

« C’est le début du processus. On va aller en appel de propositions. […] On aura une meilleure idée du prix final une fois qu’on aura reçu les soumissions », a dit la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

La ministre a rappelé que ces traversiers électriques seraient les premiers au Québec. La Norvège en compte plus de 60, a indiqué l’élue. En Colombie-Britannique, BC Ferries a acheté dans les dernières années six traversiers électriques construits en Roumanie.

La recharge se fera en « dix minutes », promet la ministre, « le temps que les passagers embarquent et débarquent ».

La nouvelle survient dans un contexte où les traversiers de la STQ sont frappés par les avaries et les bris de service. L’ancien PDG, Stéphane Lafaut, a quitté son poste l’automne dernier après quatre ans. Greta Bédard a été nommée par intérim en décembre dernier.