(Ottawa) La Chambre des communes a adopté lundi unanimement une motion visant à désigner le Groupe Wagner, ces mercenaires associés au régime de Vladimir Poutine, comme une entité terroriste.

La motion a été déposée par la députée néo-démocrate Heather McPherson. « Le Groupe Wagner menace la sécurité internationale, la vie civile et la démocratie. Le gouvernement doit faire ce qu’il faut et les obliger à rendre des comptes », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

« Ils ont commis des crimes de guerre innommables et doivent être désignés comme une entité terroriste afin de dissuader les pays et d’autres personnes de collaborer avec le groupe pour commettre d’autres atrocités », a ajouté l’élue albertaine du NPD.

La démarche de Mme McPherson fait suite à la désignation, la semaine dernière, par les États-Unis, de la société militaire privée appartenant au mystérieux oligarque russe Evguéni Prigojine à titre d’« organisation criminelle transnationale.

Au bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui est responsable de la liste d’entités terroristes du gouvernement canadien, on souligne cependant qu’il n’y a « pas d’équivalent canadien à la désignation […] d’organisation criminelle transnationale ».

Mais le gouvernement a imposé des sanctions à l’organisation et à son propriétaire, a-t-on spécifié.

« De la politique »

Spécialiste en sécurité nationale, Jessica Davis y voit un geste essentiellement symbolique.

« C’est de la politique, ça n’a aucune valeur, aucun impact », résume-t-elle en entrevue. D’autant plus que la désignation d’entités terroristes est un processus indépendant, insiste la présidente du groupe Insight Threat Intelligence basé à Ottawa.

Le Groupe Wagner « n’existe » par ailleurs pas vraiment comme entité, ajoute-t-elle : c’est une « constellation d’entreprises et d’individus ». Et si le Canada voulait réellement faire à Prigojine et son armée de l’ombre, il consacrerait des ressources à identifier ce réseau, en collaboration avec ses alliés, conclut Mme Davis.

Fondé en 2014 lors de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie, le Groupe Wagner s’est immiscé dans plusieurs conflits sur la planète, notamment en Syrie, au Mali, en Libye et en République centrafricaine. Ce sont ses activités en Ukraine qui retiennent évidemment beaucoup l’attention ces jours-ci.

« Vladimir Poutine se sert du Groupe Wagner pour commettre d’horribles atrocités en Ukraine, a dit Heather McPherson. Le gouvernement doit faire tout son possible pour protéger le peuple ukrainien et tous les civils contre la menace terroriste que représente le Groupe Wagner. »