(Ottawa) Le Canada gèlera et essaiera ensuite de liquider près de 36 millions en dollars canadiens de la société Granite Capital Holdings, « détenue ou contrôlée » par l’oligarque russe Roman Abramovitch.

Ce sera la première fois que le gouvernement canadien utilise les nouveaux pouvoirs qu’il s’est donnés en adoptant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie. Il aura fallu attendre plusieurs mois avant d’en voir un exemple concret, la disposition étant entrée en vigueur en juin dernier.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, devra présenter une demande au tribunal pour confisquer ces actifs au profit de la Couronne. S’ils le sont, les recettes découlant de leur liquidation pourraient être utilisées pour financer la reconstruction de l’Ukraine et indemniser des victimes de l’invasion de la Russie.

« Dès le début de la guerre, nous avons averti Poutine et ses complices qu’ils ne pourraient pas se soustraire aux conséquences de leurs actes », a déclaré la cheffe de la diplomatie canadienne par voie de communiqué, lundi.

Le gouvernement Trudeau s’est doté du pouvoir de bloquer et confisquer des biens et actifs des individus sanctionnés grâce à de nouvelles dispositions contenues dans le budget fédéral de la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, en avril dernier.

« Les élites de la Russie paient le prix de leur soutien au régime brutal de Poutine. Il est juste et approprié que les actifs russes soient utilisés pour aider à la reconstruction de l’Ukraine, a affirmé celle-ci, lundi. Il est juste et approprié que les actifs russes soient utilisés pour aider à la reconstruction de l’Ukraine. »

Le Canada a été le premier pays du G7 à adopter ce type de mesure.

Le geste posé par le gouvernement ravit la sénatrice indépendante Ratna Omidvar, qui avait mis de l’avant la proposition par l’entremise de son projet de loi sénatorial S-217. Car il « est temps de faire payer » les élites russes pour leur complicité dans l’invasion, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Proche de Vladimir Poutine, le milliardaire russe Roman Abramovitch figure sur la liste des personnes sanctionnées par Ottawa.

Ex-propriétaire du club de football Chelsea, il avait décidé de vendre l’équipe en mars dernier, étant visé par des sanctions de Londres. Le club sportif a été vendu 4 milliards de dollars américains, une somme record, en mai dernier.

La société Granite Capital Holdings n’a pas réagi à l’annonce du gouvernement canadien, lundi.