PHOTO ODELYN JOSEPH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Une mission diplomatique dirigée par l’ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae, est en Haïti jusqu’à vendredi pour faire un état des lieux dans le pays en crise.

La mission diplomatique canadienne a pour but de « favoriser une plus grande unité entre les principaux intervenants en faveur d’une voie et d’un processus politiques pour des élections démocratiques », a-t-on signalé mardi dans un communiqué gouvernemental.

Le premier ministre Ariel Henry est en poste de façon intérimaire en Haïti depuis juillet 2021. Le président Jovenel Moïse l’avait désigné deux jours avant d’être assassiné, le 7 juillet 2021. Sans aller jusqu’à larguer le dirigeant, le gouvernement canadien estime que le statu quo ne peut durer.

L’envoi d’une mission pilotée par Bob Rae constitue « un autre exemple de l’appui du Canada aux solutions proposées par les Haïtiens à la violence qui sévit dans le pays », a fait valoir la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans la même déclaration écrite.

Le Canada a commencé à frapper de sanctions des personnages de premier plan qui contribuent à maintenir le pays dans le chaos, dont l’ex-président Michel Martelly, les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean-Henry Céant ainsi que le chef de gang Jimmy Cherizier, alias « Barbecue ».

Le gouvernement haïtien souhaite une intervention militaire internationale pour combattre les gangs qui bloquent l’accès au carburant et aux fournitures essentielles, au milieu d’une épidémie de choléra qui s’aggrave.

Le premier ministre Justin Trudeau a cependant indiqué que le Canada n’interviendrait pas militairement en Haïti, à moins que tous les partis politiques de ce pays ne l’approuvent. Ottawa aide pour le moment d’une autre manière, par exemple avec de l’aide financière pour aider à stabiliser Haïti.

Une équipe d’Affaires mondiales Canada s’était déjà rendue en Haïti pour évaluer la situation sur le terrain.

Il ne semble pas prévu, du moins pas pour l’instant, que la ministre Joly effectue un déplacement en Haïti, selon ce que la principale concernée affirmait il y a de cela environ deux semaines en entrevue éditoriale avec La Presse.

« Pas pour l’instant [mais] je ne suis jamais fermée à aller à un endroit, en autant que ce soit possible du point de vue de la sécurité, a-t-elle signalé. Le but, c’est vraiment d’être capables de travailler à mettre énormément de pression sur les élites politiques. »

Avec La Presse Canadienne