(Ottawa) Le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, veut « rétablir les faits » sur le projet de loi C-21, d’abord en spécifiant que l’arme avec laquelle le gardien du Canadien de Montréal Carey Price est photographié demeurera légale. Il réclame au passage des excuses à la CCFR, un groupe proarmes, pour son exploitation de la tragédie de Polytechnique.

« Lorsqu’il s’agit du débat sur la manière de lutter contre la violence armée, les faits comptent. D’abord, l’arme à feu illustrée dans la publication de Carey Price n’est pas interdite en ce moment et restera légale », a écrit dans un courriel l’attachée de presse du ministre, Audrey Champoux.

« Notre législation ne cible pas les armes à feu couramment utilisées pour la chasse, et nous respectons entièrement les traditions des chasseurs et des peuples autochtones », a-t-elle ajouté, accusant au passage les politiciens conservateurs et des groupes proarmes de « semer la peur » plutôt que de « participer au débat ».

Selon l’analyse de la photo réalisée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au courant du week-end, il s’agirait d’une arme de calibre 12 avec un chargeur détachable. Il n’est toutefois pas possible de l’identifier avec davantage de précision, car le gardien de but masque la section de la gâchette avec ses mains.

Le bureau du ministre a fourni ces commentaires en réaction à la sortie remarquée du gardien vedette.

« J’aime ma famille, j’aime mon pays, et je me soucie de mon prochain. Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau tente de faire est injuste », a écrit l’athlète sur Instagram, samedi.

Des excuses demandées à la CCFR

Dans sa publication, où il apparaît en tenue de camouflage, arme de chasse à la main, le gardien de but donne aussi son soutien à la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu (CCFR, en anglais).

Le groupe de lobbying a fait grincer des dents récemment, après avoir utilisé le code promotionnel « Poly » pour l’achat de marchandises sur son site web à l’approche du 33e anniversaire du féminicide de masse.

« J’en ai un peu mal au cœur. C’est odieux », a réagi en entrevue Nathalie Provost, survivante de la tuerie.

Le bureau du ministre Mendicino y a vu de nouveaux sommets d’indécence (« a atteint un nouveau bas niveau », selon l’expression utilisée dans la déclaration écrite, plus précisément)

« Créer une telle promotion à l’aube de l’anniversaire de la tragédie qui a coûté la vie a 14 femmes est dégoûtant et répréhensible. Nous leur demandons de s’excuser », a-t-on tranché.

La vice-présidente des relations publiques de la CCFR, Tracey Wilson, a assuré que la promotion ne faisait pas référence à la tragédie, selon ce qu’a rapporté La Presse Canadienne.

Elle s’est justifiée en arguant qu’elle visait Polysesouvient, le groupe d’étudiants et diplômés de Polytechnique pour le contrôle des armes, qui aurait qualifié les partisans de son organisme de trolls armés, d’après l’agence.

Le message de Carey Price, lui, survient à trois jours du 6 décembre.

Des modifications à la liste ?

Le terrain était déjà miné pour la progression de la mesure législative C-21 sur la colline d’Ottawa.

L’ajout d’amendements libéraux pendant son étude en comité a cependant mis le feu aux poudres, si bien que la semaine dernière, le gouvernement Trudeau a utilisé une question « plantée » à la Chambre des communes pour se porter à sa défense.

Les modifications contestées entourent les spécifications ajoutées à la définition d’armes à feu prohibées.

Les armes semi-automatiques, y compris les fusils de chasse dont le chargeur peut être modifié pour recevoir plus de cinq cartouches, seraient bannies, à l’instar de celles qui peuvent tirer des projectiles avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules et celles dont la surface intérieure du canon est de 20 millimètres ou plus.

Tout en réitérant l’intention de son gouvernement d’interdire les modèles d’armes conçues pour faire un grand nombre de victimes dans des drames comme celui de la Polytechnique, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas fermé la porte à une révision de la longue liste d’armes, lundi.

« Nous consultons les Canadiens à ce sujet. Nous savons qu’il y a beaucoup de préoccupations des chasseurs. […] Nous voulons nous assurer de ne pas inclure des fusils qui sont principalement des armes pour la chasse », a-t-il affirmé en marge d’une annonce en Ontario.

Les conservateurs ravis, les bloquistes pas

Le Parti conservateur, qui s’oppose vigoureusement au projet de loi, s’est vite emparé de la publication de Carey Price.

Son chef Pierre Poilievre, entre autres, a salué la prise de position du joueur de hockey d’origine autochtone, dont la carrière est en suspens en raison d’une blessure à un genou.

« Carey a tout à fait raison. La chasse est une grande tradition canadienne. Les tentatives de [Justin] Trudeau d’interdire les fusils de chasse sont une attaque contre les populations rurales et autochtones », a-t-il tranché.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ne l’a pas vu de la même manière.

Le dirigeant de la formation, qui est en faveur du projet de loi C-21, a laissé entendre que l’athlète s’était fait mener en bateau, comme d’autres avant lui.

« On a convaincu Carey Price et tant d’autres que le contrôle des armes à feu a pour but ou effet de nuire à la chasse sportive. C’est faux. Le Bloc québécois encourage la chasse sportive et l’activité touristique/économique qu’elle génère dans nos régions », a-t-il écrit sur Twitter, samedi.

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale se réunira mardi, jour du 33e anniversaire de la tragédie à Polytechnique, afin de poursuivre ses travaux sur C-21.

Avec Mylène Crête