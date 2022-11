Commission sur l’état d’urgence

« Pas assez de français », convient Justin Trudeau

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau admet qu’il n’y a pas suffisamment d’usage du français à son goût durant les travaux de la Commission sur l’état d’urgence et promet « d’essayer » de s’exprimer dans la langue de Molière le plus souvent possible au cours de son témoignage prévu vendredi.