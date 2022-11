La décision concernant la présence d’une délégation diplomatique canadienne à la Coupe du monde au Qatar, s’obstine-t-on à dire depuis plusieurs jours au bureau de la ministre des Sports, Pascale St-Onge (notre photo), sera annoncée « en temps et lieu ».

(Ottawa) À moins de trois jours du premier coup de sifflet de la Coupe du monde au Qatar, le gouvernement Trudeau refuse toujours de confirmer la présence d’une délégation diplomatique canadienne.

La décision, s’obstine-t-on à dire depuis plusieurs jours au bureau de la ministre des Sports, Pascale St-Onge, sera annoncée « en temps et lieu ». La cérémonie d’ouverture de la grand-messe du soccer se tiendra le 20 novembre ; le Canada y entamera son parcours le 23 novembre en affrontant la Belgique.

Un malaise entoure la tenue de la compétition dans le petit émirat où les droits humains, en particulier ceux de la communauté LGBTQ+, sont bafoués, et où des milliers de travailleurs migrants ont péri dans les travaux de construction des infrastructures nécessaires à l’évènement.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a officiellement réclamé mercredi un boycottage diplomatique de la compétition pour laquelle le Canada s’est qualifié pour la première fois depuis 1986. Il est revenu à la charge lors de la période des questions à la Chambre des communes, jeudi.

« Diplomatiquement, le Canada n’a juste pas d’affaire là. Dimanche, c’est dans trois jours, et le gouvernement n’a toujours pas de position claire. Est-ce qu’il va enfin se brancher et nous confirmer aujourd’hui qu’il n’enverra pas de délégation diplomatique ? », a-t-il lancé.

La ministre des Sports, Pascale St-Onge, n’était pas à la séance.

C’est le député et ancien kayakiste olympique Adam van Koeverden qui a répondu à sa place.

Sans, toutefois, répondre à la question.

« Nous sommes au courant qu’il existe des réserves quant à la tenue de la FIFA 2022 au Qatar, et nous nous concentrons sur une approche orientée vers une solution constructive qui favorise l’unité, car dans un monde où la division règne, il faut travailler de concert avec nos partenaires », a-t-il argué.

Le NPD est aussi en faveur d’un boycottage diplomatique de la compétition internationale.

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau n’a pas non plus voulu dire si ce dernier pourrait se rendre au Qatar afin d’encourager l’équipe masculine canadienne. Il se trouve en Thaïlande pour le Sommet de l’APEC, et s’envolera ensuite à destination de la Tunisie pour le Sommet de la Francophonie.

Après leur match contre la Belgique, les joueurs canadiens se mesureront à la Croatie (27 novembre), puis le Maroc (1er décembre).