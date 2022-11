(Québec) Après avoir promis en campagne d’accueillir pas plus que 50 000 immigrants par année pendant son mandat, François Legault entrouvre la porte à hausser les seuils d’immigration si son gouvernement parvient à augmenter la proportion de nouveaux arrivants francophones.

Fanny Lévesque La Presse

Le premier ministre affirme que son gouvernement « n’est pas là du tout » quant à la possibilité de rehausser les seuils d’immigration, mais ne ferme pas la porte pour les prochaines années.

« Ce qu’on dit, c’est qu’on limite le nombre d’immigrants à 50 000 par année. Pourquoi ? Parce qu’actuellement, il y a une baisse chaque année du pourcentage de Québécois qui parlent français. Il faut trouver le moyen, dans les 50 000, d’en avoir plus qui parlent français. Une fois qu’on aura atteint cet objectif-là, bien, on pourra se [demander] : est-ce que c’est possible d’accueillir plus d’immigrants francophones ? Mais là, on a un vrai problème. Pour l’instant, on veut régler le problème à l’intérieur du 50 000 », a expliqué M. Legault à son arrivée au Conseil des ministres, mercredi à Québec.

En campagne électorale, François Legault a affirmé qu’il maintiendrait les seuils d’immigration à 50 000 par année pour la durée de son deuxième mandat. Le premier ministre a même déclaré qu’il serait « un peu suicidaire » pour le français d’accueillir plus d’immigrants au Québec. C’est donc un changement de discours du gouvernement Legault.

Depuis les élections, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé qu’il souhaite accueillir 500 000 immigrants en 2025. En maintenant ses seuils à 50 000, le Québec verrait son poids démographique diminuer, de l’aveu même de François Legault. Au lendemain de l’annonce d’Ottawa, la semaine dernière, M. Legault avait de nouveau défendu sa position de fixer les seuils à 50 000 afin de « s’assurer qu’on arrête de voir le pourcentage de francophones diminuer au Québec ».

Mercredi, il a repris les mêmes arguments à propos de la protection du français, sans préciser la cible qu’il souhaite atteindre pour éventuellement accueillir plus d’immigrants. Il a mentionné l’utilisation du Programme de l’expérience québécois (PEQ).

Indexation

« Dans le 60 % [d’immigrants] qui est choisi par le Québec, autant les gouvernements du Parti libéral que du Parti québécois, on en prenait 50 % qui parlent français. Nous, on en a pris 80 %. Par contre, c’était dans une situation spéciale avec la pandémie, on a utilisé beaucoup le PEQ. Est-ce qu’on est capable de répéter ça ? C’est ce que [la nouvelle ministre de l’Immigration] Christine Fréchette est en train de regarder », a-t-il dit.

Son ministre des Finances Eric Girard a également soulevé une autre possibilité : l’indexation du plafond d’immigration. « Est-ce que votre question c’est si le [plafond de] 50 000 devrait être indexé ? Bien, c’est une possibilité. S’il est indexé à 2 %, ça ferait 51 000, 52 000, comme ça », a-t-il lancé en marge d’une conférence de presse sur une aide ponctuelle pour lutter contre la hausse du coût de la vie.

M. Girard a ajouté qu’il est une « personne studieuse » qui a « des avis sur plein de sujets », et qu’il communique ces avis « au conseil des ministres ». « Je vous encourage à poser des questions à la nouvelle ministre de l’Immigration », a-t-il ajouté.

Le gouvernement Legault réclame davantage de pouvoirs pour mieux contrôler la sélection qui relève d’Ottawa. Selon Justin Trudeau, Québec dispose de tous les pouvoirs nécessaires en immigration et « le Québec a depuis longtemps la capacité d’augmenter ses seuils d’immigration ».

« [M. Trudeau] me dit qu’il est d’accord qu’il faut arrêter le déclin du français, mais quand on vient pour lui demander les moyens pour atteindre cet objectif-là, bien il ferme la porte », a déploré M. Legault. Pour l’heure, 80 % des immigrants choisis par le Québec s’expriment en français, selon M. Legault.

Pomme de discorde en santé

L’immigration n’est pas la seule pomme de discorde entre Québec et Ottawa. Le gouvernement Trudeau a une fois de plus refusé mardi la demande des provinces d’« augmenter les transferts fédéraux en santé. « Je ne sais pas pourquoi M. Trudeau s’obstine. On sait tous que les dépenses de santé, ce sont les dépenses qui augmentent le plus vite à cause du vieillissement de la population », a décoché M. Legault, mercredi.

Les provinces demandent une hausse de 22 à 35 % des transferts fédéraux en santé. La rencontre des ministres provinciaux de la Santé s’est terminée sans accord mardi. Le gouvernement fédéral s’est même retiré d’un communiqué conjoint avec les provinces, après deux jours de discussions à Vancouver. Justin Trudeau a déclaré de son côté qu’Ottawa voulait voir des résultats pour l’argent qu’il distribuerait.

Le premier ministre canadien y est même allé d’une pique au gouvernement Legault, qui a promis en campagne des baisses d’impôts pour les contribuables québécois. « Ce n’est pas l’argent qui manque dans les systèmes provinciaux s’ils sont en train d’envoyer des chèques pour les gens qui en ont le moins besoin ou donner des baisses d’impôts aux plus riches », a lancé M. Trudeau.

« J’en reviens pas que M. Trudeau vienne dire [qu’on] ne devrait pas aider les Québécois à faire face à l’inflation. Rappelons que le Québec est l’endroit où on a les impôts les plus élevés. Donc, il faut être capable de comprendre les enjeux et ne pas faire des batailles inutiles », a rétorqué M. Legault.

Les provinces refusent que l’argent du fédéral soit accompagné de conditions, la santé étant exclusivement de leur compétence. À ce sujet, M. Legault a affirmé que « M. Trudeau pense qu’il est meilleur que Christian Dubé pour choisir comment dépenser l’argent ».

« On a besoin de plus d’argent. Tout le monde le sait, l’état de notre réseau, et c’est commun avec toutes les provinces. C’est pas juste une chicane Québec vers le fédéral. […] C’est un front commun très clair. On a besoin d’argent supplémentaire et c’est sans condition », a réitéré M. Dubé mercredi.

Avec Charles Lecavalier et Hugo Pilon-Larose