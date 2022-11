(Ottawa) L’une des organisatrices du « convoi de la liberté » a affirmé que la police ne lui avait jamais demandé de quitter le centre-ville d’Ottawa, malgré des preuves indiquant le contraire. Tamara Lich a poursuivi son témoignage à la Commission sur l’état d’urgence vendredi.

Mylène Crête La Presse

Après le recours du gouvernement fédéral à la Loi sur les mesures d’urgence, des agents avaient pourtant distribué en personne des avis aux camionneurs qui paralysaient le centre-ville d’Ottawa leur indiquant qu’il devait partir sans quoi ils allaient être arrêtés. L’état d’urgence fédéral a été déclaré le 14 février, soit quatre jours avant le lancement d’une vaste opération policière pour déloger les manifestants.

« On ne m’a jamais dit de partir », a-t-elle affirmé lors d’un contre-interrogatoire avec l’avocat de la police d’Ottawa, David Migicovsky.

Ce dernier lui a alors présenté un compte-rendu du travail des agents de liaison du service de police. Ceux-ci font état d’une rencontre avec Tamara Lich et d’autres organisateurs dans un hôtel pour leur indiquer que le message leur avait été donné. Selon ce compte-rendu, elle pleurait parce qu’elle estimait que cela était injuste.

« J’étais bouleversée et je crois que je leur ai dit que je ne pouvais pas croire que vous faites ça à votre propre peuple, a-t-elle relaté. Nous étions là pour manifester de façon pacifique. »

Elle a dit ne pas se souvenir que la police leur avait alors demandé de quitter le centre-ville et de passer ce message aux autres participants du « convoi de la liberté ». « C’était suggéré », a-t-elle dit.

Me Migicovsky lui a alors dit qu’elle avait une mémoire sélective.

La veille, Mme Lich livré un témoignage parfois émotif où elle racontait avoir décidé d’organiser le « convoi de la liberté » à Ottawa en réaction aux mesures sanitaires imposées pour limiter la propagation de la COVID-19. Elle et son conjoint avaient alors perdu leurs emplois en raison de ces restrictions.

« Je devenais de plus en plus alarmée par le préjudice que ces mesures infligeaient aux Canadiens, avait-elle affirmé. Et je sentais que je devais exercer mes droits démocratiques. »

Elle avait affirmé que la dernière chose qu’elle voulait était que les citoyens d’Ottawa se sentent harcelés par les centaines de camions qui bloquaient les rues du centre-ville et klaxonnait à toute heure du jour ou de la nuit. Elle avait également reconnu que le bruit des klaxons était « un peu trop pour elle » après deux jours, mais qu’elles ne les entendaient pas beaucoup de sa chambre d’hôtel.

Mme Lich a été arrêtée le 17 février, la veille de l’opération policière pour mettre fin au convoi de camions, et fait face à diverses accusations, dont celle de méfait et d’incitation au méfait. Dans une vidéo de son arrestation présentée en preuve, elle dit aux autres manifestants de « tenir leur bout ». Les manifestants avaient l’intention de rester tant et aussi longtemps que l’obligation vaccinale pour les camionneurs qui effectuaient des voyages transfrontaliers ne serait pas levée par le gouvernement fédéral.

Elle a affirmé vendredi ignorer que le maire d’Ottawa, Jim Waston, l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, le premier ministre Justin Trudaeu et la ministre Chrystia Freeland avaient reçu des menaces de mort durant la manifestation. « Je recevais aussi des menaces de mort », a-t-elle fait valoir.