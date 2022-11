L’avocat des organisateurs du convoi, Keith Wilson, a témoigné mercredi qu’ils voulaient dégager toutes les rues du centre-ville d’Ottawa pour concentrer les camions sur la rue Wellington, devant le Parlement, et rester aussi longtemps qu’il le faudrait.

(Ottawa) Le « convoi de la liberté » a bénéficié de fuites provenant des forces de l’ordre au moment même où des centaines de camions paralysaient le centre-ville d’Ottawa. L’avocat des organisateurs du convoi, Keith Wilson, a confirmé cette information lors d’un contre-interrogatoire mercredi à la Commission sur l’état d’urgence.

Mylène Crête La presse

« Vous receviez de l’information de policiers sympathiques [à votre cause] ? », lui a demandé l’avocat des résidants et des commerces du centre-ville d’Ottawa, Paul Champ. « Oui, c’est vrai », a répondu Me Wilson.

Ces informations privilégiées étaient données aux ex-policiers, ex-militaires et ex-agents du renseignement qui participaient à la manifestation à Ottawa. « Beaucoup d’entre eux avaient des contacts et apportaient du renseignement », est-il écrit dans sa déclaration de témoin déposée en preuve.

« Wilson n’est pas au courant des sources, mais le convoi de la liberté recevait des informations divulguées par les forces de l’ordre. Finalement, la police a compris et a semblé lancer de fausses opérations pour déstabiliser les participants du convoi de la liberté et tester d’où provenaient les fuites », lit-on dans le document constitué d’extraits d’entrevues qu’il a données aux procureurs en préparation de son témoignage.

Le comportement des policiers a été critiqué à de nombreuses reprises durant cette manifestation. Certains agents semblaient encourager les participants en prenant des photos avec eux et leur tapant dans les mains. Un rapport de renseignement produit par la police d’Ottawa avant l’arrivée du convoi de camions décrivait les manifestants comme des gens de la classe moyenne, et non des manifestants professionnels.

La police anticipait au départ qu’ils allaient rester une fin de semaine. Des milliers de camions sont arrivés dans la capitale fédérale à compter du 28 janvier et ont paralysé le centre-ville durant trois semaines.

Sortie de crise

Les organisateurs du « convoi de la liberté » tentaient de trouver une sortie de crise dans les jours précédant la vaste opération policière qui a mis fin à leurs activités. Leur avocat, Keith Wilson, a témoigné mercredi qu’ils voulaient dégager toutes les rues du centre-ville d’Ottawa pour concentrer les camions sur la rue Wellington, devant le Parlement, et rester aussi longtemps qu’il le faudrait.

Des négociations étaient alors en cours avec la Ville d’Ottawa pour dégager les rues résidentielles. Pour les organisateurs du convoi de camions, l’idée était de concentrer la manifestation sur le gouvernement fédéral. Le « convoi de la liberté » avait d’abord été créé pour s’opposer à l’obligation vaccinale imposée aux camionneurs pour les voyages transfrontaliers.

Me Wilson a affirmé que l’idée était de démontrer que les organisateurs étaient de bonne foi. Leur espoir était ainsi d’obtenir une rencontre avec des ministres du gouvernement de Justin Trudeau, mais pas le premier ministre lui-même. Ils croyaient que cela donnerait une raison de partir aux manifestants qui paralysaient le centre-ville de la capitale fédérale depuis quelques semaines.

Des luttes de pouvoir entre toutes sortes de groupes minaient l’organisation du « convoi de la liberté ». Le mouvement attirait des adeptes de théories de la conspiration « comme une flamme attire les papillons de nuit ». Il a affirmé que plusieurs groupes faisaient pression sur sa cliente, Tamara Lich, l’une des organisatrices du convoi de camions, pour tenter de prendre le contrôle ou avoir leur part des 10 millions amassés grâce à une campagne de sociofinancement.