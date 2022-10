(Drummondville) Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a vanté l’unité dans son parti à la suite d’un bilan électoral sur fond de tensions internes et de frustration face aux résultats du dernier scrutin.

Vincent Larin La Presse

Les candidats défaits de la formation politique étaient rassemblés samedi dans un hôtel de Drummondville après une semaine où certains ont témoigné de façon anonyme dans différents médias pour critiquer la façon dont la dernière a été menée par la direction du parti.

« Il y a effectivement des gens qui sont déçus et j’en suis. […] Maintenant, il y a des notes qui sont aussi très positives […], donc c’est très inégal la déception d’une personne à l’autre. Cela étant dit, il y a des gens qui veulent que l’on change des choses et on serait idiot de ne pas le faire », a-t-il expliqué, entouré de plusieurs dizaines de candidats.

Le parti entend engager de nouveaux employés et développer de « nouveaux outils informatiques » afin de « se professionnaliser », a-t-il ensuite ajouté.

« Des choses vont changer »

S’il admet que « des choses vont changer », Éric Duhaime insiste que « le dénominateur commun, ce sont nos valeurs conservatrices ». L’ancien animateur de radio a cité plusieurs dossiers qu’il compte porter dans les prochains mois.

Il s’oppose fermement, entre autres, à la suggestion du directeur général de la Chambre de commerce métropolitain, Michel Leblanc, d’interdire l’autosolo en heure de pointe dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de limiter la congestion routière pendant les travaux.

« Pour nous, c’est un dangereux précédent, ce n’est pas vrai qu’on va accepter ce genre de politiques là parce que si on l’autorise dans un tunnel, ça va être quoi demain ? », a-t-il lancé.

Le chef conservateur a tout de même lancé une pointe à ceux qui critiquent l’approche du parti sous le couvert de l’anonymat. « C’est sûr qu’on ne règle pas des problèmes dans un parti politique en pissant dans l’oreille d’un journaliste », a-t-il lâché, déclenchant des rires dans la salle.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Éric Duhaime

Des insatisfaits

Entre 80 à 90 candidats avaient répondu à une invitation envoyée par le parti afin de récolter leurs suggestions et leurs commentaires en lien avec la dernière campagne du parti, a indiqué l’attaché de presse de la formation politique, Cédric Lapointe.

À leur arrivée à l’hôtel Le Dauphin, samedi, plusieurs n’ont pas voulu s’étendre sur ce qu’ils entendaient faire comme critiques.

« Bien des choses », a déclaré le candidat défait dans la circonscription de La Peltrie, Stéphane Lachance, lorsqu’interrogé sur ce qui aurait pu être mieux fait dans la Capitale-Nationale, signe de l’humeur au rassemblement.

« On est 125 candidats. Il se peut qu’il y ait un, deux, trois candidats qui sont sortis sous le couvert de l’anonymat dans les médias qui sont plus insatisfaits, mais ça ne reflète pas le climat que j’ai vécu ici. Ce que j’ai vécu ici, c’est une gang de personnes qui étaient déçues à différents niveaux […], mais je n’ai pas senti de grande division, de grande tension », a commenté, à la sortie de l’évènement, la candidate du parti dans Portneuf, Jacinthe-Eve Arel.

Peu après, un militant du parti, Jonathan Hamel, a toutefois attaqué « la gestion désastreuse » de la campagne. Il reproche aussi à des membres de la direction du parti de mettre de l’avant leurs positions « anti-immigration » et « anti-ethnique », contraire à celle du PCQ, opposé à la réforme de la loi 101 du gouvernement Legault.

À noter, le parti affirme que Jonathan Hamel a toujours en sa possession la liste de donateurs de la formation politique, et lui a demandé, par le biais d’un avocat, de la rendre. Jonathan Hamel n’était pas non plus présent au bilan électoral de samedi.

Plus d’un million en budget annuel

Rappelons que le PCQ n’a réussi à faire élire aucun député lors de la dernière élection.

Le parti avait pourtant bon espoir de faire une percée en Beauce et il est passé très près de réaliser ce souhait. Cela a donné lieu à une bataille dans Beauce-Nord entre le conservateur Olivier Dumais, également maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, et le député caquiste sortant Luc Provençal, qui l’a finalement emporté avec une mince avance de 202 voix.

Malgré tout, la formation politique a récolté 530 786 votes, soit 12,91 % du total des suffrages.

En vertu de ce résultat, le PCQ récoltera au moins 1,39 million en financement public chaque année du prochain mandat, soit 2,62 $ pour chaque vote. À noter, ce montant est indexé chaque année.