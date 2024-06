De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

SOM de la semaine : appui important à la reconnaissance de l’État palestinien

Une proportion importante de Québécois, soit 47 %, souhaite que le Canada emboîte le pas à trois pays européens – la Norvège, l’Espagne et l’Irlande – en reconnaissant dès maintenant l’État palestinien. Selon un sondage SOM réalisé en ligne, seulement 20 % des 1181 répondants s’opposent à une telle démarche du gouvernement canadien, tandis que 33 % des personnes interrogées affirment ne pas le savoir ou ne pas avoir d’opinion sur cette question délicate.

La citation de la semaine

Le chef conservateur a un problème. Ses messages ne passent pas au Québec […]. Sa solution, c’est de s’attaquer au Bloc québécois, de s’attaquer aux députés québécois et de s’attaquer aux Québécois eux-mêmes pour essayer de faire reculer la lutte contre les changements climatiques. Ça va échouer, parce que le chef conservateur ne comprend pas les Québécois. Le premier ministre Justin Trudeau au sujet du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre

Une commission spéciale sur le temps d’écran chez les jeunes

Il y aura bientôt une commission spéciale transpartisane sur l’utilisation des réseaux sociaux et le temps d’écran chez les jeunes, à l’image de la commission Mourir dans la dignité, qui portait sur les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir. Le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois – qui avait déjà demandé que les parlementaires se penchent sur le sujet – ont accepté la proposition en ce sens qui leur a été faite par François Legault samedi. Le premier ministre leur a envoyé une lettre immédiatement après un vote des militants de son parti réunis en conseil général. Ils ont dilué une proposition de l’aile jeunesse caquiste qui demandait d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ils ont appuyé un amendement pour qu’une commission parlementaire étudie la possibilité d’instaurer une majorité numérique. La lettre de M. Legault était déjà prête ! Bref, c’était réglé comme du papier à musique.

Legault encense Tanguay… ou pas

Au terme d’un week-end où le Parti libéral a célébré le mandat de Philippe Couillard au pouvoir, affirmant que sa « rigueur » budgétaire – que plusieurs qualifiaient d’austérité – avait préservé les services essentiels, le chef intérimaire Marc Tanguay a dit que François Legault était plutôt celui qui incarne « le pire premier ministre de l’histoire contemporaine du Québec ». Amusé de voir son adversaire remettre dans l’actualité l’héritage d’un gouvernement qui a perdu le pouvoir après un seul mandat, François Legault a répliqué mardi au Salon bleu qu’il trouvait à l’opposé que M. Tanguay était parfait comme chef de l’opposition officielle. « Je ne le changerais pas ! »

Le chiffre de la semaine : 2 %

Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, estime que le nombre d’heures de francisation qui a été offert en 2023-2024 aux personnes qui ne parlent pas français au Québec correspond à 2 % de ce qu’il aurait été nécessaire de faire pour qu’ils atteignent tous un niveau débutant ou intermédiaire.

Sanction annulée pour l’ex-député Claude Surprenant

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’ex-député caquiste Claude Surprenant

Le premier blâme de l’histoire de l’Assemblée nationale recommandé par le commissaire à l’éthique, donné à l’ex-député caquiste Claude Surprenant, a été annulé. Les parlementaires ont adopté jeudi une motion cassant la réprimande votée en 2017. Ils ont suivi les recommandations d’un rapport concluant que les manquements relevés à l’époque n’étaient pas suffisants pour justifier un blâme. Cette contre-enquête a été lancée à la suite de la condamnation pour fraude et parjure d’une ex-attachée politique et témoin importante dans l’affaire, Julie Nadeau. L’ancien commissaire croyait que M. Surprenant tentait de l’induire en erreur. « Sans la supercherie de Julie Nadeau, on peut vraisemblablement penser [qu’il] n’aurait pas conclu à la mauvaise foi de Claude Surprenant », dit le rapport. Par contre, des faits reprochés, comme d’avoir donné de petits contrats à sa conjointe, ou d’avoir rémunéré des employés de circonscription qui effectuaient du travail partisan, tiennent toujours.

La toge de la discorde

CAPTURE D’ÉCRAN DE X La députée néodémocrate Heather McPherson a accusé sur X le vice-président de la chambre des Communes, le conservateur Chris d’Entremont, d’avoir porté la toge pour promouvoir une activité partisane en Nouvelle-Écosse.

On n’aura jamais autant écrit sur l’arbitre de la Chambre des communes. Greg Fergus demeure en poste après l’échec mardi d’une motion conservatrice pour le déloger. Port de sa toge de président dans une vidéo diffusée lors d’un congrès politique, invitation lancée par le Parti libéral aux militants de sa circonscription dénonçant les « politiques irréfléchies » de Pierre Poilievre… Ils clament haut et fort que le député de Hull-Aylmer, dont la fonction de président demande la plus grande neutralité, s’est rendu « coupable » de partisanerie. Voilà que les néo-démocrates tentent de les prendre à leur propre jeu. Ils accusent le vice-président de la chambre, un conservateur, d’avoir lui aussi porté la toge pour promouvoir une activité partisane en Nouvelle-Écosse. Chris d’Entremont affirme qu’il n’a rien eu à voir avec le choix de la photo.

Un « ombudsman » pour la protection de la jeunesse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant

Le ministre Lionel Carmant est parvenu cette semaine à faire adopter le projet de loi 37 créant le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, un « ombudsman » qui devrait veiller à la protection de la jeunesse. Bien qu’il s’agisse d’une recommandation de la « commission Laurent », la route du ministre responsable des Services sociaux a été parsemée d’écueils. Les parlementaires ont pris une longue pause de l’étude détaillée l’hiver dernier, notamment pour répondre aux préoccupations des Premières Nations qui s’opposaient à la création d’un poste de commissaire adjoint destiné aux enfants autochtones. Le ministre a finalement retiré de son texte législatif cette nomination pour introduire « une forme de collaboration » entre le futur commissaire et les représentants des Premières Nations. L’expression « autochtone » a aussi été rayée du texte pour « Premières Nations et Inuit ». Sur un autre front, M. Carmant n’a pas donné suite aux doléances des libéraux qui demandaient de confier au commissaire les pouvoirs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Le gros bon sens à la sauce bloquiste

Les conservateurs ne sont pas les seuls à vouloir utiliser la clause dérogatoire pour réformer la justice pénale. Le Bloc québécois propose lui aussi d’y avoir recours pour colmater la brèche causée par l’arrêt Jordan. Il a déposé un projet de loi jeudi pour éviter que des accusations pour des crimes graves comme celles d’agression sexuelle, de meurtre et de gangstérisme ne tombent parce que le délai judiciaire fixé par la Cour suprême est dépassé. Il n’y a « aucun calcul politique », s’est défendu le député Rhéal Fortin. L’objectif est d’accentuer la pression sur le gouvernement Trudeau pour qu’il pourvoie les 57 postes de juge vacants au pays. Huit d’entre eux sont au Québec.