Affaire ArriveCAN L’enquête de l’ASFC sur les deux fonctionnaires suspendus pourra continuer

(Ottawa) La Cour fédérale a rejeté la tentative de deux fonctionnaires suspendus liés à ArriveCAN pour faire annuler une enquête interne de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la confier à une tierce partie indépendante. Cameron MacDonald et Antonio Utano ont été impliqués dans les contrats alloués à GC Strategies pour le développement de l’application. Ils ont récemment contesté leur suspension sans solde et ont pu recouvrer leur salaire.