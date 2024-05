Quiconque a un passé judiciaire et qui a payé sa dette envers la société en purgeant une peine de prison peut être candidat au Canada, mais les personnes incarcérées ne peuvent se présenter à une élection.

Peut-on être premier ministre du Canada si on a un passé judiciaire ?

(Ottawa) Une personne traînant un casier judiciaire peut-elle briguer les suffrages et tenter de devenir premier ministre au Canada ? La réponse est oui, mais avec plusieurs nuances.

Si aux États-Unis rien n’empêche Donald Trump de briguer les élections présidentielles et de reprendre le pouvoir à la Maison-Blanche même s’il a notamment été reconnu coupable de fraude, d’entrave à la justice et de faux témoignages, la situation est plus complexe au Canada.

Selon Élections Canada, les personnes qui sont incarcérées dans un établissement correctionnel ne peuvent se porter candidats à une élection en vertu de la Loi électorale du Canada.

La liste des personnes inéligibles comprend aussi les personnes qui n’ont pas la qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé, les membres de l’Assemblée législative d’une province, le directeur général des élections, les juges nommés par le gouverneur en conseil ainsi que les fonctionnaires responsables des élections, entre autres.

Mais quiconque a un passé judiciaire et qui a payé sa dette envers la société en purgeant une peine de prison peut être candidat.

L’article 65 (b) de la Loi électorale du Canada stipule par ailleurs que si une personne a été trouvée coupable d’avoir violé certains articles de la Loi électorale du Canada, elle ne peut briguer les suffrages durant une période variant de cinq ans à sept ans selon le type d’infraction, a précisé Élections Canada.

En outre, le Code criminel prévoit que si le titulaire d’une fonction relevant de la Couronne a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus, alors qu’il occupe un siège à la Chambre des communes ou au Sénat, son poste devient vacant dès que le verdict est rendu.

« Le paragraphe 750(1) du Code criminel touche à ce genre de situation, mais son application ne relève pas d’Élections Canada », a expliqué Matthew McKenna, porte-parole d’Élections Canada.

D’autres nuances entre le système politique américain et le système politique canadien s’imposent. Aux États-Unis, les électeurs votent pour un candidat ou une candidate lors des élections présidentielles. Au Canada, les électeurs votent pour un candidat qui brigue les suffrages dans une circonscription. Le chef du parti qui obtient le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes à l’issue du scrutin national est de facto le premier ministre désigné. Les électeurs ne votent donc pas directement pour le premier ministre.

Le chef du parti est élu par les membres du parti ou, dans le cas du Parti libéral du Canada, les sympathisants du parti.