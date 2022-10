Problème d’accès à l’information

Mauvais bulletin pour le ministère de l’Éducation

(Québec) Le tiers des ministères et organismes publics outrepasse les délais légaux dans le traitement des demandes d’accès à l’information, une proportion deux fois plus importante qu’avant la pandémie. Le ministère de l’Éducation fait figure de cancre, alors que la Sécurité publique, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal ont aussi de mauvaises notes.