(Ottawa) Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, devra témoigner à la Commission sur l’état d’urgence, que cela lui plaise ou non. Une citation à comparaître lui a été envoyée ainsi qu’à la solliciteuse générale, Sylvia Jones, après qu’ils eurent refusé « des invitations répétées » pour participer à cette enquête publique.

Mylène Crête La Presse

C’est ce qu’a écrit lundi la procureure principale de la commission, Shantona Chaudhury, dans une lettre destinée aux avocats de l’Association canadienne des libertés civiles, des résidents et commerces du centre-ville d’Ottawa et de la Canadian Constitution Foundation. Ils avaient demandé que M. Ford et Mme Jones témoignent.

« Nous espérions que le premier ministre Ford et la ministre Jones accepteraient de témoigner à la Commission volontairement. Cependant, puisqu’ils ont décliné nos invitations répétées, la Commission [leur] a envoyé des sommations à comparaître aujourd’hui en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes. »

L’enquête publique tente de déterminer s’il était justifié pour le gouvernement fédéral de recourir à la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois de son histoire pour mettre fin au convoi de camions à Ottawa et aux blocages de postes frontaliers ailleurs au pays. La joute politique entre le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford et le gouvernement libéral de Justin Trudeau a peu été abordée dans les témoignages à ce jour.

Le premier ministre Trudeau et le maire d’Ottawa Jim Watson y avaient toutefois fait allusion dans un appel téléphonique dont le contenu a été présenté en preuve la semaine dernière. Ils avaient alors exprimé leur frustration face à l’inaction de M. Ford alors que le centre-ville de la capitale fédérale, située en Ontario, était paralysé par des centaines de camions et que la police locale était complètement dépassée par les évènements.

Le premier ministre ontarien et la solliciteuse générale ont d’abord décliné une première demande entrevue de la Commission le 19 septembre. Plusieurs autres demandes ont ensuite été envoyées et ont toutes été refusées, écrit Me Chaudhury. La Commission leur a ensuite demandé à plusieurs reprises de témoigner, ce qu’ils ont également refusé.

Dans une déclaration envoyée aux médias, ils ont l’intention de contester cette citation à comparaître en invoquant l’immunité parlementaire.

La firme Navigator en menait large

La firme de consultants Navigator en menait large durant le « convoi de la liberté », au point d’assister à des réunions entre les hauts gradés de la police d’Ottawa, de leur dire comment ils devraient mener leurs opérations et de travailler au sein même du quartier général. Une décision de l’ancien chef de police Peter Sloly qui était inappropriée, selon son remplaçant Steve Bell.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Steve Bell (photo) est devenu temporairement le chef du Service de police d’Ottawa après la démission surprise de Peter Sloly, au paroxysme de la crise.

Cette information est contenue dans la déposition du chef intérimaire de la police qui témoigne lundi en cette huitième journée de la Commission sur l’état d’urgence. Au moment de publier, Steve Bell n’avait pas encore été questionné à ce sujet.

Navigator est la même société de gestion de crise embauchée par Hockey Canada l’été dernier. L’organisation voulait alors changer la perception du public sur un premier fonds qui avait notamment servi à couvrir les réclamations pour agression sexuelle.

M. Sloly avait retenu ses services dans le but d’obtenir des conseils en matière de communication stratégique durant le « convoi de la liberté ».

La police s’attendait à gérer une manifestation comme les autres

La police d’Ottawa croyait pouvoir gérer le « convoi de la liberté », mais des centaines de camions en provenance d’un peu partout au pays ont fini par paralyser le centre-ville d’Ottawa durant trois semaines et empoisonner la vie des milliers de résidants qui y habitent.

« Une grande manifestation respectueuse de la loi aurait pu être gérée », a-t-il affirmé durant les premières heures de son témoignage. Il a rappelé que les manifestants du « convoi de la liberté » avaient fini par occuper le centre-ville de la capitale fédérale.

« C’était sans précédent, a-t-il rappelé. Tout le monde a compris que c’était sans précédent. »

M. Bell est devenu temporairement le chef du Service de police d’Ottawa après la démission surprise de Peter Sloly, au paroxysme de la crise. Il gérait auparavant l’escouade chargée d’analyser le renseignement fourni par la Police provinciale de l’Ontario (PPO) avant l’arrivée des manifestants.

Un rapport présenté en preuve lundi indique que « certains participants du convoi ou des sympathisants pourraient amener des armes avec eux à Ottawa », mais ce renseignement était « non confirmé » et sa fiabilité était inconnue.

Des policiers avaient toutefois rencontré un Québécois qui aurait exprimé son intention de se rendre à Ottawa le 29 janvier avec une arme et de l’utiliser. Les policiers avaient saisi ses armes chez lui, mais aucune accusation n’avait alors été portée. Le rapport note qu’il avait exprimé des regrets.

M. Bell a affirmé que les manifestants qui étaient en route vers Ottawa étaient « extrêmement respectueux de la loi », « qu’ils n’adoptaient pas de comportements antisociaux ».

Le responsable du renseignement pour la PPO, Pat Morris, avait affirmé la semaine dernière que la campagne de financement fulgurante du « convoi de la liberté » constituait un indice que les camions allaient s’incruster à Ottawa. « L’argent est un puissant motivateur », avait-il résumé mercredi. Pour lui, il s’agissait d’une indication que les manifestants avaient beaucoup de soutien et auraient les moyens de rester.

Plusieurs jours avant l’arrivée du convoi, la PPO estimait que cet évènement serait « de longue durée » et planifiait ses horaires de travail en conséquence, soit pour deux semaines, voire un mois.

Le président de l’association hôtelière d’Ottawa avait transmis au bureau du maire le courriel d’un des organisateurs du « convoi de la liberté » qui était à la recherche de chambres d’hôtel « à 15 minutes de route » pour « approximativement 10 000 personnes » pour un séjour « minimum de 30 à 90 jours ».

Selon un autre courriel de l’association hôtelière présenté en preuve lundi, des manifestants avaient finalement réservé pour trois jours seulement, d’où l’idée au sein de la police d’Ottawa que la plupart allaient quitter la ville après la fin de semaine.

Steve Bell a rappelé que rien n’indiquait que les manifestants opposés aux mesures sanitaires provinciales et à l’obligation vaccinale fédérale pour les camionneurs « allaient utiliser les citoyens de cette ville comme levier ». Dans son témoignage, le chef de police intérimaire a beaucoup insisté sur le fait que la police d’Ottawa n’avait encore jamais eu à réagir à une occupation où les participants contrevenaient à la loi.

Il avait commencé à recevoir les rapports du renseignement de la PPO le 27 janvier, soit la veille de l’arrivée du « convoi de la liberté ». Son équipe était chargée de les analyser pour la planification des effectifs nécessaires durant les premiers jours de la manifestation.