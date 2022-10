Nouveau Conseil des ministres

Legault se glisse entre la PDG d’Hydro et son superministre

(Québec) Pour calmer le jeu avec Hydro-Québec, et dans un geste rarement vu lors de la formation d’un Conseil des ministres, François Legault réunit la PDG de la société d’État Sophie Brochu et son superministre Pierre Fitzgibbon au sein d’un Comité sur l’économie et la transition énergétique qu’il présidera lui-même.