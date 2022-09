La Loi sur l’accès à l’information sera étudiée par un comité des Communes

(Ottawa) Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes prévoit se pencher sur le système d’accès à l’information largement critiqué du Canada – un dossier qui est à l’étude depuis longtemps dans le but de rendre le gouvernement plus transparent.