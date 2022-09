(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau ira faire un tour dans les provinces de l’Atlantique « le plus rapidement possible » pour constater les dégâts causés par le passage de l’ouragan Fiona.

Mélanie Marquis La Presse

« Je vais me rendre dans les provinces de l’Atlantique le plus rapidement possible, dans les jours à venir, dès qu’on peut s’assurer que ce soit fait de façon responsable, sans [nuire] aux efforts que font nos premiers répondants actuellement », a-t-il signifié en conférence de presse à Ottawa, lundi.

Flanqué de quelques-uns de ses ministres, y compris Anita Anand (Défense nationale) et Dominic LeBlanc (Affaires intergouvernementales), le premier ministre a réitéré que le gouvernement fédéral allait « être là » pour aider, de concert avec les autorités provinciales et municipales.

Virtuellement, la ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings, a dressé un bref portrait de la situation à Port aux Basques, petit village de Terre-Neuve d’environ 4000 personnes, où une femme de 73 ans a été engloutie par la mer.

Faisant état de scènes de désolation, elle a spécifié que 76 maisons avaient été détruites ou lourdement endommagées dans le village situé au sud-ouest de la province de l’Atlantique.

L’armée non requise aux Îles-de-la-Madeleine

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a signalé que le renfort des Forces armées canadiennes ne semblait pas nécessaire aux Îles-de-la-Madeleine. Le gouvernement québécois n’en a d’ailleurs pas réclamé, a-t-elle confirmé.

Sa collègue Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de la circonscription Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine, a opiné. « On avait des cellules de crise très bien organisées aux Îles-de-la-Madeleine. Pour l’instant, on n’a pas besoin d’avoir ce besoin-là d’avoir de l’aide supplémentaire », a-t-elle dit.

« Je peux vous dire que les Madelinots sont de tout cœur avec les gens des provinces de l’Atlantique », a-t-elle aussi mentionné.

L’armée a été déployée en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Il y a environ 100 militaires à pied d’œuvre dans chacune des provinces, et au besoin, on en dépêchera d’autres, a insisté la ministre Anand.