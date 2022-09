(Montréal) L’élection de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada pourrait bien donner le goût de l’indépendance à plusieurs Québécois, estime à son tour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le chef bloquiste rejoint en cela le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui a tenu des propos similaires la veille.

L’élection de M. Poilievre, la fin de semaine dernière, a le mérite de mettre les choses au clair, a estimé le chef du Bloc, interviewé à Montréal après son passage devant la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales fédérales.

Selon M. Blanchet, le choix se pose ainsi plus clairement entre un Justin Trudeau multiculturaliste et pro-pétrole non avoué, celui de Poilievre résolument pro-pétrole, avec des valeurs « extrêmement conservatrices » et, pour le Québec, le choix de ses propres valeurs, de sa reconnaissance et de sa langue, donc la souveraineté, a-t-il résumé.

Le chef du Bloc a dit espérer que M. Poilievre « va tenir son bout sur ses valeurs » afin que son message reste clair. Il a résumé ainsi les idées de M. Poilievre : le peu d’utilité des mesures sanitaires au plus fort de la pandémie de la COVID-19, le siège des camionneurs à Ottawa était acceptable, sa défense des cryptomonnaies et sa volonté d’exploiter davantage les hydrocarbures, quitte à s’accommoder des bouleversements climatiques que cela engendrera.