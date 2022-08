(Ottawa) Deux ministres de l’Ontario changent de place au cabinet Trudeau. Filomena Tassi cède son portefeuille des Services publics et de l’Approvisionnement à Helena Jaczek, qui lui confie en retour celui de l’Agence de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

Mélanie Marquis La Presse

Ce jeu de chaises musicales mineur a été provoqué par le souhait exprimé par Filomena Tassi de céder ses responsabilités de ministre des Services publics et de l’Approvisionnement. L’élue ontarienne a demandé au premier ministre de prendre ce pas de recul afin d’avoir davantage de temps pour s’occuper de son mari, qui a été affecté par des problèmes de santé.

Dans une déclaration publiée après le début de la cérémonie d’assermentation, la ministre a révélé que son mari avait a subi deux accidents vasculaires cérébraux au début de l’année passée. « Comme toute personne ayant vécu une expérience semblable le sait, les soins post-AVC peuvent être complexes et synonymes d’incertitude », y lit-on.

Elle a donc rencontré Justin Trudeau le mois dernier afin de discuter « de l’équilibre à trouver » entre les besoins de sa famille et le boulot. « Je tiens à remercier le premier ministre d’avoir abordé ma situation comme un défi à relever et non comme un choix à faire entre la famille et le service à la population », a-t-elle déclaré.

Sa successeure, Helena Jaczek, est une députée issue de la même province.

Elle avait auparavant le portfolio de ministre de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario au sein du cabinet. Élue pour la première fois sous la bannière libérale fédérale dans la circonscription de Markham-Stouffville en 2019, elle a brièvement été ministre de la Santé et des Soins de longue durée au sein du gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

Cette permutation ne change pas le nombre de ministres au Cabinet, pas plus qu’elle n’y affecte la parité.

Il y a toujours 38 ministres, 19 hommes et 19 femmes, à la table. Elle survient un peu moins d’une semaine avant la retraite du Cabinet, qui se tient à Vancouver. La cérémonie d’assermentation des ministres a eu lieu à Rideau Hall, sous l’égide de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon.