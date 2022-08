François Legault s’est demandé vendredi pourquoi le suspect abattu des trois meurtres commis à Montréal, Abdullah Shaikh, « a été relâché » alors qu’il était « déjà ciblé » par des accusations et qu’il avait des problèmes de santé mentale, évoquant un éventuel « resserrement » des mesures de surveillance.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Je suis content qu’on se soit débarrassés de cet individu. Et là, il faut voir aussi ce qui est arrivé, parce qu’étant donné que c’est quelqu’un qui était déjà ciblé, pourquoi il a été relâché ? Est-ce qu’il faut resserrer… ? Je suis content quand même du travail qui a été fait par les policiers. Ils ont agi rapidement », a déclaré le premier ministre.

Abdulla Shaikh avait notamment un diagnostic de schizophrénie et de traits de personnalité narcissiques et antisociaux, selon les documents judiciaires. En 2016, il a été accusé entre autres d’agression sexuelle et armée. Son procès était prévu en janvier prochain, à Laval.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre François Legault

Dans une autre affaire de méfaits en 2018, il avait été reconnu comme non criminellement responsable. Il était depuis suivi en psychiatrie et avait été hospitalisé jusqu’en 2021. Son état demandait une révision annuelle de la Commission d’examen des troubles mentaux, dont la dernière avait été effectuée en mars 2022. Selon nos informations, le suspect avait été hospitalisé au moins une fois à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Un psychiatre avait aussi jugé en mars dernier qu’il représentait « toujours un risque important pour la sécurité du public ».

M. Legault affirme avoir parlé au cours des derniers jours de cette affaire avec son cabinet et ses collègues du ministère de la Sécurité publique. Il a rappelé que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a rencontré vendredi des chefs de police de la région de Montréal, du SPVM, de la police de Laval et de la Sûreté du Québec (SQ).

C’est terrible ce qui est arrivé : trois meurtres gratuits. D’abord, j’offre mes condoléances aux familles. Ça doit être tellement difficile à prendre. […] J’espère que ça n’arrivera plus. François Legault, premier ministre du Québec

La plus récente victime de cette série d’homicides est Alex Lévis Crevier, un Lavallois de 22 ans. Il se déplaçait en planche à roulettes dans le quartier de Laval-des-Rapides quand sont survenus les tirs. Il aurait été ciblé au hasard. Deux hommes avaient été tués à une heure d’intervalle mardi soir. La première victime est André Fernand Lemieux, un homme de 64 ans, père du boxeur québécois David Lemieux.

Une heure plus tard, les agents ont retrouvé un homme gisant sur le sol, blessé par balle, à environ trois kilomètres du premier assassinat. Mohamed Salah Belhaj, agent d’intervention de l’hôpital en santé mentale Albert-Prévost, âgé de 48 ans, avait également succombé à ses blessures.

D’ailleurs, le gouvernement Trudeau a décrété vendredi qu’il sera interdit d’importer au Canada des armes de poing dans deux semaines. Cette prohibition figurait déjà dans le projet de loi C-21 déposé le 30 mai à la Chambre des communes, mais le gouvernement en accélère l’entrée en vigueur.

L’enquête sur l’opération policière de jeudi matin, durant laquelle le suspect Abdullah Shaikh a été abattu au motel Pierre dans l’arrondissement de Saint-Laurent, a été transférée au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). La SQ, quant à elle, sera responsable d’enquêter sur les trois homicides.