La Ville de Montréal conduit une consultation publique sur la participation aux élections municipales jusqu’au 4 octobre.

Davide Buscemi, Initiative de journalisme local Nouvelles d'Ici

Cette consultation vise à mieux analyser les raisons du faible taux de participation aux dernières élections municipales et identifier les éléments qui pourraient encourager le plus grand nombre à aller voter.

« C’est vraiment une commission fantastique. Je suis enchantée de travailler sur cette consultation. Mon rêve serait de pouvoir changer la donne pour la participation à la prochaine élection municipale », s’est enthousiasmée Véronique Tremblay, la présidente de la Commission de la présidence du conseil qui organise cette consultation à la Ville de Montréal.

« Le but est de comprendre pourquoi certains sont allés voter et d’autres pas », a ajouté la conseillère de Ville verdunoise.

Parmi les pistes à explorer pour sensibiliser et accroître le nombre d’électeurs, figurent les canaux de communication que préfèrent les gens, le vote électronique, par correspondance, les paramètres linguistiques et enfin la possibilité pour les immigrants de voter aux municipales.

Les membres de l’organisation citoyenne Demain Verdun ont déjà prévu de participer à cette consultation. Cet organisme à but non lucratif souhaite inciter un maximum de personnes à « s’engager dans l’action citoyenne. » Pour Demain Verdun, il est « essentiel que la démocratie municipale soit revitalisée. »

Aux dernières élections municipales, le taux de participation pour l’ensemble de Montréal était de 38,3 %. Verdun se situait au-dessus de cette moyenne suivi de Lachine, Le Sud-Ouest et LaSalle.

Le Bilan 2021 d’Élections Montréal fait état de fortes disparités montréalaises entre les arrondissements et entre les districts où le taux de participation peut varier du simple à plus du double. C’est le district de Joseph-Beaubien à Outremont qui détient le record à Montréal : 61,7 % des personnes inscrites ont voté lors de la dernière élection. Cette proportion est 2,5 fois supérieure à la participation de 24,3 % relevée dans le district de Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray—Saint Michel-Parc-Extension.

D’autres disparités existent en fonction des revenus et de l’âge des électrices et électeurs. Les plus de 50 ans étaient toujours les plus nombreux à voter malgré la pandémie, grâce au vote par anticipation.

En cette période de vacances, les gens ont peut-être la tête ailleurs. Ceci pourrait avoir un impact sur la consultation. Mme Tremblay, rassurante, précise que la consultation allait aussi « se poursuivre à l’automne ». La Ville a décidé de lancer l’exercice cet été pour commencer le plus tôt possible afin que les changements s’opèrent à temps pour les prochaines élections municipales, selon Mme Tremblay.

La consultation se déroulera en trois étapes.