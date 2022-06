(Ottawa) Le Canada investit 4,9 milliards sur six ans pour moderniser et accroître la défense continentale et « protéger les Canadiens contre les menaces nouvelles et émergentes » émanant de la Russie, en particulier.

Mélanie Marquis La Presse

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, s’est rendue sur la base aérienne de Trenton, en Ontario, pour annoncer cette injection de fonds attendue depuis belle lurette. Elle a précisé qu’il s’agissait d’argent neuf, qui s’ajoute donc aux quelque 8 milliards alloués au poste de la défense dans le dernier budget.

La ministre a insisté sur la nécessité d’assurer la souveraineté du territoire en contribuant à ce partenariat stratégique avec les États-Unis, « l’allié le plus proche du Canada ». Elle a dit avoir constaté la robustesse de cette alliance lors de sa visite au quartier général du NORAD au Colorado, au début du mois de juin.

« C’est la mise à niveau la plus importante en près de quatre décennies pour le Canada », a-t-elle plaidé en spécifiant que cette première tranche d’investissements s’inscrit dans le cadre d’un plan global de 40 milliards au cours des 20 prochaines années pour le poste budgétaire de la défense nationale.

« Les capacités intégrées de nos adversaires potentiels, combinées aux effets des changements climatiques, signifient que le Canada ne peut pas compter uniquement sur sa géographie pour nous protéger », a ajouté Anita Anand.

Il est en outre « plus important que jamais de veiller à ce que les membres des Forces armées canadiennes disposent des outils dont ils ont besoin pour assurer notre sécurité », a-t-elle poursuivi au lutrin installé sur le tarmac de la base militaire.

Système d’alerte du Nord

L’une des priorités du plan est la mise à niveau du Système d’alerte du Nord (SAN), un réseau de 50 sites radar dont 47 se trouvent au Canada, et dont les capacités sont de plus en plus mises à l’épreuve par l’arrivée d’armes de technologie moderne, y compris les missiles de croisière avancés et les armes hypersoniques.

Aucun échéancier n’a été fourni par la ministre Anand, lundi, pas plus que le montant total de ce chantier précis. Aucun document d’information n’avait d’ailleurs été remis aux journalistes avant cette annonce d’envergure.

Entre-temps, les installations vieilles de trois décennies demeureront en service et seront entretenues afin d’en maintenir la capacité, a indiqué la ministre Anand, qui était accompagnée du chef d’état‑major de la Défense Wayne Eyre, et du lieutenant‑général Alain Pelletier, commandant adjoint du NORAD.

Des responsables militaires américains et canadiens ainsi que des experts avaient mis en garde contre l’état des défenses du NORAD, l’organisation militaire canado-américaine qui surveille l’espace aérien et maritime du continent, à la lumière de l’agression russe en Ukraine.

Non au bouclier antimissile américain

Si la ministre Anand avait laissé entendre en mai dernier que le gouvernement Trudeau n’écartait plus l’idée de participer au programme américain de défense antimissiles balistiques, elle a signalé lundi qu’elle n’était plus dans les cartons.

« La position de notre pays n’a pas changé [en ce qui a trait] au système balistique », a-t-elle déclaré au sujet de la participation du Canada à ce programme abandonné au 2005 sous l’ancien premier ministre libéral Paul Martin.

On optera plutôt pour un « système intégré », un « système de l’avenir » qui permettra au Canada de se prémunir contre « beaucoup de types de missiles », a exposé la ministre. « Intégré, c’est le mot du jour », a-t-elle fait valoir.

Une « trajectoire ascendante » de dépenses militaires

Malgré ces dépenses, le Canada restera vraisemblablement un mauvais élève au sein de l’OTAN, dont la cible de financement est de 2 % du PIB.

Dans un rapport publié il y a un peu moins de deux semaines, le directeur parlementaire du budget estimait que le fédéral devrait augmenter ses dépenses militaires de 75,3 milliards au cours des cinq prochaines années pour atteindre cet objectif.

« Je m’attendais à cette question », a lâché avec un sourire Anita Anand en réponse à un journaliste qui l’a interrogée à ce sujet. « Nous sommes sur une trajectoire ascendante de nos dépenses de défense depuis 2017, après que le gouvernement précédent ait laissé les dépenses tomber à moins de 1 % » s’est-elle défendue.

Avec La Presse Canadienne