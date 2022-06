François Legault ne sera pas le seul à vouloir remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois. La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, promet une baisse d’impôt pour les contribuables qui gagnent moins de 92 000 dollars par année.

Fanny Lévesque La Presse

Les troupes libérales se réunissent ce samedi en Conseil général à Montréal et la cheffe a choisi de faire les choses autrement en déposant dès maintenant sa plateforme électorale. Au cœur de celle-ci, une « mesure phare » pour alléger le fardeau des Québécois qui composent avec une forte hausse du coût de la vie. Les libéraux veulent aider la classe moyenne frappée de plein fouet par l’inflation galopante.

Il s’agira d’une baisse d’impôt de 1,5 % pour les deux premiers paliers d’imposition (46 295 $ et moins et supérieur à 46 295 $ et moins de 92 580 $). Une diminution qui pourrait alléger le fardeau fiscal d’un contribuable jusqu’à 1000 dollars par année, a-t-on indiqué chez les libéraux. Les informations d’abord publiées dans le Journal de Montréal ont été confirmées samedi par La Presse. Ceux qui gagnent plus de 300 000 dollars par année verraient en contrepartie leurs impôts augmenter de 2 %.

Dominique Anglade dévoilera samedi matin le détail de sa nouvelle mesure. Et signe que le coût de la vie sera au cœur de la campagne électorale, qui s’amorcera dans trois mois, le premier ministre François Legault a aussi télégraphié une promesse de baisses d’impôt. Le chef de la CAQ a aussi promis un deuxième chèque de 500 $ après les élections, en novembre ou en décembre.

Les partis de l’opposition ont accusé le gouvernement caquiste de « s’acheter » des votes en invitant les Québécois « à voter du bon bord » comme le faisait à l’époque Maurice Duplessis.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Dominique Anglade, lors de sa soirée d’investiture dans Saint-Henri – Saint-Anne, vendredi soir

Lors de son investiture dans Saint-Henri – Saint-Anne vendredi soir, Dominique Anglade a repris la formule en demandant à la foule compacte, réunie dans un petit bar de Saint-Henri, si les électeurs « disent oui à Maurice Duplessis », ce à quoi les militants ont répondu : « Non ! »

Atténuer l’inflation

La lutte pour atténuer l’inflation a été au centre des interventions libérales au cours des dernières semaines. L’ex-ministre des Finances Carlos Leitão a eu beaucoup de temps de glace au Salon bleu. Malgré son départ annoncé, il a contribué à l’élaboration de la plateforme du parti.

C’est d’ailleurs le député de Robert-Baldwin qui animera ce samedi la séance de breffage technique sur le contenu de la plateforme, en compagnie d’une recrue, Fred Beauchemin, ex-directeur général et chef des marchés des capitaux de la Banque Scotia, qui briguera les suffrages dans Marguerite-Bourgeoys.

Il faut voir là un signe que les libéraux veulent se repositionner comme le parti de l’économie et « casser le mythe » selon lequel le gouvernement Legault fait bonne figure en la matière, indique-t-on dans l’entourage de Mme Anglade.

Une stratégie qui n’est pas étrangère à la critique musclée envoyée au chef caquiste lors du bilan de fin de session, vendredi. « Notre volonté, c’est d’être capables d’anticiper ce qui s’en vient, ce que François Legault n’a pas réussi à faire. Et j’aimerais lui rappeler que quand on lui a dit que l’inflation irait à 5,6 %, il nous a dit que le Parti libéral vivait sur une autre planète », a pesté Dominique Anglade.

« Tu ne peux pas te targuer [d’être] le parti de l’économie quand tu ne comprends pas les fondamentaux de l’économie », a-t-elle ajouté.

Les libéraux misent aussi sur la candidature, dans Notre-Dame-de-Grâce, de Désirée McGraw, nommée Young Global Leader lors du Forum économique mondial de 2010, pour gonfler ses rangs. Le PLQ cherche à ajouter une troisième « grosse pointure » à son équipe économique. En 2014, Philippe Couillard avait présenté un « trio économique » avec les candidatures de Carlos Leitão, Martin Coiteux et Jacques Daoust.

Le « projet ÉCO » remis de l’avant

Un pan complet de la plateforme sera consacré au « projet ÉCO », qui vise notamment à nationaliser l’hydrogène vert.

Dominique Anglade a présenté en grande pompe son projet d’économie verte lors du dernier congrès, en novembre, mais elle en a très peu parlé depuis.

Le PLQ promettra une hausse de six fois les redevances sur l’eau, alors que son projet ÉCO indiquait qu’on voulait les doubler. Le ministre Benoit Charette a déposé à la fin de la session un projet de loi visant à réviser « les redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau » afin d’en faire un engagement électoral.