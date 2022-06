(Québec) Malgré les sondages pour l’instant difficiles pour le Parti québécois, le caucus péquiste se dit uni derrière son chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Dans sa chronique hebdomadaire jeudi dans La Presse, l’ancien maire de Québec Régis Labeaume a publié un texte ayant pour titre « L’erreur de casting » où il suggérait que M. St-Pierre Plamondon pourrait être remplacé avant l’élection par le député Pascal Bérubé. « Parce que si rien ne change, Pascal Bérubé sera le seul élu péquiste survivant le 4 octobre au matin. Dans Matane », affirmait M. Labeaume.

« M. Bérubé a déjà fait près de 20 % dans les sondages, comme chef par intérim du parti. Il est expérimenté, tribun solide avec l’indignation efficace, aimé du public et je l’ai vu sourire dans la dernière année… Le cas échéant, il n’y aurait pas de honte, et tout le monde comprendrait si PSPP expliquait que le parti et la cause sont plus importants que sa personne, et qu’il cède les rênes à Pascal Bérubé, ne serait-ce que pour augmenter les chances de réélection de ses troupes, si cela est encore possible », suggérait l’ancien maire.

Cette chronique de M. Labeaume n’est pas passée inaperçue sur l’étage des bureaux du Parti québécois, au Parlement. Le chef parlementaire du parti, Joël Arseneau, a invité M. Labeaume à venir constater par lui-même l’état des troupes, qui serait loin d’être morose, a-t-il assuré.

« La plupart [des analystes] encensent le travail de Paul St-Pierre Plamondon, sa dignité, sa hauteur, son authenticité et le fait que ses convictions sont mises de l’avant et qu’il n’en déroge pas », a dit M. Arseneau.

« Hier, l’ensemble du caucus réuni autour de Paul était extrêmement satisfait de son travail depuis sa nomination », a-t-il ajouté.

Dans le dernier sondage de la firme Léger publié dans les médias de Québecor, Paul St-Pierre Plamondon était perçu par seulement 2 % des répondants comme étant le chef d’un parti politique qui ferait le meilleur premier ministre. Le PQ fermait aussi la marche des intentions de vote au provincial, avec un maigre 8 %.