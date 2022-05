(Québec) Pour François Legault, le député libéral de Laval-des-Rapides, Saul Polo, qui parle espagnol à la maison, mais qui travaille et échange en français dans l’espace public, c’est « une anecdote ». Les partis d’opposition accusent désormais le premier ministre d’inventer une crise à des fins électorales lorsqu’il prétend que le Québec pourrait devenir la Louisiane s’il ne contrôle pas tous les pouvoirs en immigration.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Dans un rassemblement militant de la Coalition avenir Québec (CAQ), la fin de semaine dernière, M. Legault a affirmé qu’il souhaitait un « mandat fort » lors de l’élection du 3 octobre prochain afin d’avoir un rapport de force face au gouvernement fédéral pour rapatrier tous les pouvoirs en immigration, incluant la catégorie des regroupements familiaux.

« C’est une question de survie pour notre nation ! », a-t-il tonné, ajoutant que « ça peut devenir une question de temps avant qu’on devienne une Louisiane ».

Cette déclaration a créé une onde de choc qui a retenti mardi lors des échanges au Salon bleu. « Il y a une tendance et si on ne fait rien, à long terme, est-ce que ça prendra 25, 50, 60 ans, il y a un risque effectivement que le Québec se retrouve dans la même situation que les autres provinces canadiennes et que la Louisiane », a réitéré M. Legault.

« C’est franchement n’importe quoi »

Pour la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, les déclarations du premier ministre, « c’est franchement n’importe quoi ». À la période de questions mardi, elle lui a demandé si un député comme Saul Polo, un Québécois d’origine colombienne, était un frein au développement du Québec et à la protection du français.

« La cheffe de l’opposition officielle nous arrive avec une anecdote, un exemple d’une personne, mais elle refuse […] de constater qu’au cours des dernières années, il y a de moins en moins de Québécois qui ont le français comme langue commune, ou comme langue principale à la maison », a répondu M. Legault. Le premier ministre s’est dit inquiet que la proportion de Québécois qui parlent français à la maison soit depuis quelques années sous la barre des 80 %.

« Je refuse d’accepter l’étiquette que l’immigration est une menace à la nation du Québec. […] Ma famille et moi, nous ne sommes pas une anecdote. Je suis un produit de la loi 101. Un fier Québécois qui parle français. Mais à la maison, ça n’importe pas le premier ministre si je décide de parler en espagnol à mon garçon, ce n’est pas de ses affaires », a répliqué M. Polo.

« Ma famille et moi, nous ne sommes pas une menace à la survie du Québec. Je suis issue d’une immigration non francophone. Aujourd’hui, je vis en français même si ma langue maternelle est l’arabe et que je la parle encore aujourd’hui avec mes parents. Ça n’a rien d’exceptionnel. Mon histoire est la même que tous ces immigrants qui enrichissent le Québec », a renchéri la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal, qui est née au Liban.

« Le premier ministre devrait être fier de ça aussi. Moi en tout cas, j’en suis fière. Je suis fière d’appartenir à un peuple qui a confiance en lui pour ouvrir les bras au lieu de pointer du doigt », a-t-elle ajouté.

« Le français recule. Est-ce qu’on est au stade de la Louisiane ? Non. Mais le français recule, et c’est lié aux décisions actuelles de la CAQ », a affirmé plus tôt en journée le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Rappelons qu’en Louisiane, dans le sud des États-Unis, les francophones représentent moins de 2 % de la population. Comparer cet État au Québec, comme l’a fait François Legault, est « impossible et fautif », a notamment réagi il y a quelques jours Joseph Dunn, entrepreneur en tourisme culturel et ancien directeur général du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL).

La CAQ se défend

À quelques reprises pendant la période de questions, le leader parlementaire du gouvernement, le député caquiste Simon Jolin-Barrette, s’est levé pour interrompre des questions posées par des députés de l’opposition, sans soulever chaque fois une question de règlement. Les échanges entre les élus sont régis par des règles communes au Salon bleu. Les leaders de tous les partis peuvent se lever en Chambre lorsqu’ils jugent qu’elles ne sont pas respectées.

M. Jolin-Barrette, qui est aussi ministre responsable de la Langue française, a plus part affirmé : « Je veux que ça soit clair. La députée de Mercier (Ruba Ghazal), le député de Laurier-Dorion (Andrés Fontecilla), le député de Laval-des-Rapides (Saul Polo) et le député de Robert-Baldwin (Carlos J. Leitão) sont des modèles. On doit souligner leur choix de choisir le français, de s’intégrer en français à la société québécoise. »

En route vers les élections, la CAQ a annoncé qu’elle souhaitait obtenir d’Ottawa tous les pouvoirs en matière d’immigration, une porte déjà fermée par le premier ministre fédéral Justin Trudeau. À l’heure actuelle, le Québec sélectionne ses immigrants économiques grâce à l’entente Québec-Canada de 1991. François Legault a fréquemment rappelé ces dernières semaines que la proportion d’immigrants qui parlaient le français lors de leur arrivée au Québec a augmenté depuis que son parti est au pouvoir.