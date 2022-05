« On ne choisit pas l’époque dans laquelle on milite », dit St-Pierre Plamondon

(Boucherville) Alors qu’il est confronté à un nouveau sondage désastreux pour le Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon persiste et signe en mettant de l’avant le projet d’indépendance du Québec. « On ne choisit pas l’époque dans laquelle on milite, mais on choisit les convictions qu’on décide de porter », a-t-il affirmé samedi.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Dans son discours d’ouverture livré devant une foule à l’énergie débordante au Conseil national du PQ à Boucherville, le chef péquiste n’a pas balayé sous le tapis les résultats du plus récent sondage de la firme Léger, publié vendredi dans les médias de Québecor, alors que son parti ferme la marche des intentions de vote avec un maigre 8 %.

À la question pour savoir quel chef ferait le meilleur premier ministre, les répondants ont répondu à 46 % pour le premier ministre actuel François Legault, suivi d’Éric Dumaine du Parti conservateur (11 %), Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire (10 %), Dominique Anglade du Parti libéral du Québec (9 %) et Paul St-Pierre Plamondon, à seulement 2 %.

« N’ayez pas peur. Marchez fièrement la tête haute. Marchez droit, parce que vous dites vrai et vous êtes du bon côté de l’histoire », a dit le chef du Parti québécois à ses militants.

Dans une partie de son discours où il s’adressait plutôt aux électeurs, M. St-Pierre Plamondon a affirmé que « l’indépendance du Québec est nécessaire et urgente ». Dans ce contexte, a-t-il ajouté, « notre message pour vous, c’est que la CAQ n’a pas besoin de votre vote, mais l’indépendance du Québec oui ».

Pour le chef parlementaire et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, « la seule chose qui est sûre avec les sondages, c’est qu’ils vont changer. On ne pourra pas donner les clés du parlement avec 125 députés pour la CAQ. Ça n’arrivera pas. »

L’enjeu de l’élection cet automne sera-t-il de définir quel parti formera l’opposition officielle ? « On peut le voir comme ça », a reconnu M. Arseneau, précisant tout de même qu’il ne se lance pas en campagne électorale pour perdre.

« [François Legault] souhaite que son mandat soit fort. Moi, je souhaite que le mandat de l’opposition soit des plus forts pour qu’on puisse justement affronter le gouvernement », a-t-il dit.