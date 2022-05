La CAQ et QS voteront pour, le PQ et le PLQ contre

(Québec) Les dés sont jetés : le gouvernement Legault pourra compter sur l’appui de Québec solidaire pour l’adoption du projet de loi 96, qui met à jour la Charte de la langue française, mais le Parti libéral du Québec et le Parti québécois voteront contre.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Cette réforme de la loi 101, qui sera adoptée mardi au parlement, est « un échec », conclut sans appel le député péquiste Pascal Bérubé. « Nous sommes convaincus que face à l’histoire, face au débat qu’on a, c’est la solution la plus responsable », a-t-il dit mardi.

Selon M. Bérubé, il faut tracer un parallèle historique entre le projet de loi 96 du ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, et l’adoption en 1974 de la loi 22 sous les libéraux de Robert Bourassa, qui faisait du français la langue de l’administration, des services et du travail.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pascal Bérubé

Dans les deux cas, selon le PQ, les avancées ne suffisent pas à renverser le déclin du français. Le troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale aurait souhaité que le gouvernement applique la loi 101 aux cégeps (interdisant du même coup aux francophones et aux allophones de fréquenter le réseau collégial public anglophone), impose une immigration économique entièrement francophone, se dote de cibles chiffrées pour mesurer les effets de sa réforme et durcisse les exigences pour qu’une municipalité ait un statut bilingue, entre autres.

« De l’avis de tous les experts entendus en commission parlementaire, le projet de loi 96 ne renversera pas le déclin de la langue française. Nous avons donc la responsabilité, comme nos fondateurs, de donner l’heure juste », a dit le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

À ce sujet, le PQ rappelle les témoignages des démographes, aux auditions publiques du projet de loi, qui affirmaient que les mesures mises de l’avant par le gouvernement ne permettaient pas de renverser le déclin. Il existe à ce sujet un débat d’experts sur les données à comparer, qu’il s’agisse par exemple de la langue parlée à la maison ou de la langue parlée dans la sphère publique, comme au travail.

Des avancées, plaide QS

Du côté de Québec solidaire, le chef parlementaire du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé mardi qu’il voterait pour le projet de loi 96 puisque la réforme linguistique du gouvernement comporte des avancées. Les solidaires s’engagent toutefois à rendre « inopérant » le délai de six mois imposés par Québec aux immigrants et aux réfugiés après lequel il ne leur est plus permis de recevoir des services dans une autre langue que le français. Ils veulent aussi ouvrir un dialogue de nation à nations avec les peuples autochtones pour répondre à leurs revendications sur la protection de leurs langues au Québec.

Du côté de l’opposition officielle, le Parti libéral de Dominique Anglade a annoncé il y a quelques semaines qu’il voterait contre le projet de loi, déplorant notamment l’utilisation de la disposition de dérogation (dite « clause nonobstant »).

Les discours sur l’adoption du projet de loi se poursuivent mardi au Salon bleu de l’Assemblée nationale. L’ancienne ministre libérale de la Culture, Marie Montpetit, qui siège à titre de députée indépendante depuis son exclusion du caucus de Dominique Anglade, a annoncé mardi qu’elle votera pour.

Une fois la loi adoptée, le gouvernement déposera également dans la prochaine année une politique linguistique. Une bataille juridique se prépare également, comme le révélait lundi La Presse, alors que des avocats comme Julius Grey considèrent le projet de loi 96 comme étant « aberrant ».