(Québec ) Le gouvernement Legault a adopté mardi le projet de loi 96, qui met à jour la Charte de la langue française. Cette réforme de la loi 101 a été adoptée avec l’appui des députés de Québec solidaire, alors que le Parti libéral du Québec, le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec ont voté contre.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Avant la période de questions, François Legault a affirmé qu’il s’agissait selon lui d’une « grande journée pour le français, une grande journée pour la nation québécoise ». Le premier ministre tiendra un point de presse sous peu. De passage à Vancouver, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a pour sa part affirmé qu’il était préoccupé par la loi adoptée par Québec et que son gouvernement serait là pour protéger les droits des Québécois anglophones.

L’adoption du projet de loi 96 ne marque toutefois pas la fin des débats sur la protection du français qui ont divisé le parlement au cours des derniers mois. La Presse rapportait lundi que des contestations judiciaires se préparent, alors que des groupes représentant les Québécois anglophones et l’avocat bien connu Julius Grey jugent la loi « aberrante ». Québec déposera également au cours des prochains mois une politique linguistique qui viendra préciser la portée des modifications législatives adoptées.

Après l’adoption du projet de loi 96 mardi, le gouvernement met le cap sur un autre exercice à saveur identitaire : le congrès de la Coalition avenir Québec qui, samedi et dimanche, portera sur le thème de la « fierté ».

Parmi ses 23 résolutions soumises au vote des militants, la commission politique du parti propose d’instaurer un cours obligatoire d’histoire du Québec contemporain au cégep qui permettrait entre autres « de développer un sentiment de fierté chez les jeunes adultes ».

Elle suggère également « d’accentuer l’apprentissage de connaissances liées à la culture et à la société québécoise dans le cadre de cours de francisation » destinés aux nouveaux arrivants.

La commission veut revoir les programmes de français au primaire et au secondaire afin d’améliorer la maîtrise de la langue. Elle milite pour la création d’un musée de l’Histoire nationale du Québec et de chaires de recherche dans les universités qui « prioriseraient, dans différents domaines, l’étude du Québec et qui correspondraient à ses priorités ».

Les parlementaires divisés

Plus tôt mardi, le Parti québécois a expliqué qu’il votait contre le projet de loi 96 puisque cette mise à jour de la Charte de la langue française n’inverserait pas le déclin du français au Québec. « Nous sommes convaincus que face à l’histoire, face au débat qu’on a, c’est la solution la plus responsable », a dit le député péquiste Pascal Bérubé.

Selon lui, il faut tracer un parallèle historique entre le projet de loi 96 du ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, et l’adoption en 1974 de la loi 22 sous les libéraux de Robert Bourassa, qui faisait du français la langue de l’administration, des services et du travail.

Dans les deux cas, selon le PQ, les avancées ne suffisent pas à renverser le déclin du français. Le troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale aurait souhaité que le gouvernement applique la loi 101 aux cégeps (interdisant du même coup aux francophones et aux allophones de fréquenter le réseau collégial public anglophone), impose une immigration économique entièrement francophone, se dote de cibles chiffrées pour mesurer les effets de sa réforme et durcisse les exigences pour qu’une municipalité ait un statut bilingue, entre autres.

« De l’avis de tous les experts entendus en commission parlementaire, le projet de loi 96 ne renversera pas le déclin de la langue française. Nous avons donc la responsabilité, comme nos fondateurs, de donner l’heure juste », a dit le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

À ce sujet, le PQ rappelle les témoignages des démographes, aux auditions publiques du projet de loi, qui affirmaient que les mesures mises de l’avant par le gouvernement ne permettraient pas selon eux de renverser le déclin. Il existe à ce sujet un débat d’experts sur les données à comparer, qu’il s’agisse par exemple de la langue parlée à la maison ou de la langue parlée dans la sphère publique, comme au travail.

Des avancées, plaide QS

Du côté de Québec solidaire, le chef parlementaire du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé mardi qu’il voterait pour le projet de loi 96 puisque la réforme linguistique du gouvernement comporte des avancées. Les solidaires s’engagent toutefois à rendre « inopérant » le délai de six mois imposés par Québec aux immigrants et aux réfugiés après lequel il ne leur est plus permis de recevoir des services dans une autre langue que le français. Ils veulent aussi ouvrir un dialogue de nation à nations avec les peuples autochtones pour répondre à leurs revendications sur la protection de leurs langues au Québec.

Du côté de l’opposition officielle, le Parti libéral de Dominique Anglade a annoncé il y a quelques semaines qu’il voterait contre le projet de loi, déplorant notamment l’utilisation de la disposition de dérogation (dite « clause nonobstant »). Le Parti conservateur du Québec, dirigé par Éric Duhaime, s’y oppose également. « Les Québécois ont été suffisamment privés de leurs droits et libertés depuis deux ans », a-t-il dit.