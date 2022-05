La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a insisté sur le fait que les deux pays devraient assurément rejoindre l’OTAN, mais qu’en plus, cela devait se faire vite.

(Ottawa) Le Canada accueille très favorablement les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN ; le gouvernement Trudeau espère d’ailleurs les ratifier à toute vapeur.

Mélanie Marquis La Presse

Ce qu’il faut savoir Le Canada veut être « un des premiers » à approuver l’adhésion de Stockholm et Helsinki ;

L’OTAN en deviendrait « plus forte », juge l’opposition officielle ;

Le gouvernement Trudeau tâchera de convaincre la Turquie, qui ne veut pas « céder » ;

« Pas une menace immédiate », réagit Vladimir Poutine.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a insisté sur le fait que les deux pays devraient assurément rejoindre l’OTAN, mais qu’en plus, cela devait se faire vite. Elle y est allée de ce plaidoyer lors d’une conférence de presse téléphonique de Bruxelles, en Belgique, lundi.

Après la Finlande la veille, c’était au tour de la Suède d’officialiser, lundi, sa candidature à l’OTAN, une bascule historique des deux pays non-alignés vers le giron de l’alliance, en réaction directe à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’unanimité et la ratification parlementaire des 30 membres actuels de l’alliance sont nécessaires pour faire entrer un nouveau membre. Le Parlement canadien sera donc appelé à donner son sceau d’approbation aux démarches suédoise et finlandaise.

« Mon objectif, et l’objectif du gouvernement, est certainement d’être l’un des premiers pays à ratifier leur adhésion à l’OTAN. Contrairement à plusieurs pays, nous avons un processus qui est très rapide », a-t-elle soutenu à l’autre bout du fil.

Et afin de préparer le terrain, la ministre Joly dit s’être entretenue avec les représentants des autres partis à la Chambre des communes, où elle a constaté que la question était « non partisane » et jouissait d’un « large consensus ».

Par conséquent, la ratification pourrait se faire « au cours des prochains jours », a-t-elle avancé en faisant le bilan de sa participation aux réunions des ministres des Affaires étrangères du G7, de l’OTAN, ainsi qu’à la réunion des États membres de l’Union européenne.

« C’est quelque chose qu’on peut faire très rapidement », a-t-elle tranché.

L’OTAN « serait plus forte », croit l’opposition

Il est d’ores et déjà acquis que le gouvernement aura l’appui de l’opposition.

« Les conservateurs pensent que l’Alliance serait plus forte avec la Suède et la Finlande comme membres, et soutiennent leurs candidatures si elles choisissent de demander à rejoindre l’OTAN », a déclaré la députée Kerry-Lynne Findlay.

« La Suède et la Finlande ont été des partenaires de sécurité fiables pour l’OTAN et dans l’Arctique. À l’heure où Poutine se livre à une guerre et une occupation illégales en Ukraine, il est compréhensible que les voisins de la Russie cherchent à obtenir des garanties de sécurité supplémentaires », a-t-elle aussi dit.

Au NPD, on estime que ces demandes de ces pays historiquement neutres démontrent combien « l’invasion illégale de l’Ukraine par le président Poutine a eu des répercussions importantes », et qu’elles prennent donc « des mesures en réponse aux évènements horribles qui se déroulent en Ukraine ».

La réticence turque

L’un des pays membres, la Turquie, a affiché son hostilité face à l’intégration des deux États nordiques, sous prétexte qu’ils serviraient d’« auberge aux terroristes du PKK », le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est considéré comme une organisation terroriste par Ankara, a argué le président turc Recep Tayyip Erdogan.

À ce sujet, Mélanie Joly a fait valoir que « les enjeux bilatéraux ne [devaient] pas retarder l’accession » des pays, car il s’agit d’un « moment historique » tant pour l’OTAN que pour le Canada, notamment dû au fait que cela ferait passer à sept – sur huit – le nombre de pays arctiques qui font partie du club.

« Nous allons faire partie des différents pourparlers diplomatiques pour trouver une solution », a-t-elle noté.

Peu après, le président Erdogan a réitéré que la Turquie ne « céderait pas » sur l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

« Comment allons-nous leur faire confiance ? La Suède est la pépinière des organisations terroristes[…] Nous ne céderons pas sur l’adhésion à l’OTAN de ceux qui appliquent des sanctions envers la Turquie », a-t-il martelé lundi.

Quant au président russe Vladimir Poutine, il a affirmé que la perspective d’une entrée suédo-finlandaise dans l’OTAN « ne constitu[ait] pas une menace immédiate », mais que Moscou réagirait à des déploiements d’« infrastructures militaires » dans les deux pays, a averti le président russe.

Stockholm s’attend à être membre d’ici un an maximum, a déclaré la première ministre suédoise, Magdalena Andersson, lors d’une conférence de presse, lundi. « Nous quittons une ère pour entrer dans une nouvelle », a-t-elle souligné.

Avec l’Agence France-Presse