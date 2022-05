(Québec) Le Québec devrait accueillir au moins 70 000 immigrants par année pour combattre la pénurie de main-d’œuvre, selon la cheffe libérale Dominique Anglade. Ce seuil pourrait ensuite être modulé en fonction des besoins des régions, propose le Parti libéral du Québec (PLQ).

Fanny Lévesque La Presse

Le gouvernement Legault, qui ramène en 2022 le seuil d’immigration à 50 000, doit accueillir exceptionnellement quelque 18 000 immigrants de plus cette année pour rattraper le retard de 2021 provoqué par la pandémie. « Si on est capable d’avoir une capacité d’accueil de 70 000, je pense qu’on se base là-dessus et on fait le tour avec l’ensemble de nos régions », a affirmé mardi la cheffe du PLQ.

Dominique Anglade mise sur l’immigration pour pallier la pénurie de main-d’œuvre criante qui affecte l’économie québécoise. Selon elle, le plancher pour les années à venir devrait être à tout le moins le nombre d’immigrants accueillis en 2022 au Québec, soit quelque 70 000.

Dans leur Charte des régions, présentée en avril, les libéraux proposent « de conclure des ententes avec l’ensemble des régions du Québec afin qu’elles déterminent leurs propres besoins d’immigration pour tenir compte des réels besoins dans tous les secteurs et de leur capacité d’accueil ».

« Trop souvent, […] on veut prendre la décision à Québec puis l’implanter partout. Puis, on voit que ça ne fonctionne pas, cette manière-là de faire du mur à mur. On a besoin de faire du sur mesure, d’où la nécessité de faire en sorte que les régions soient impliquées pour prendre la décision avec nous », a soutenu Dominique Anglade, en mêlée de presse, mardi.

Le premier ministre François Legault a réitéré la semaine dernière, lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère du Conseil exécutif, qu’il n’a pas l’intention d’augmenter les seuils d’immigration au-delà de 50 000 par année. Des groupes économiques pressent le gouvernement d’accueillir jusqu’à 90 000 immigrants par année pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.